WIR23: In Liesing gibt es Genuss jetzt zum Sammeln

In Liesing lässt es sich gut leben – niemand braucht im 23. Bezirk in die Ferne schweifen, denn das Gute aus der Gegend liegt immer nahe. Diesen Gedanken zu verbreiten und den regionalen Handel zu fördern hat sich die Wirtschaftsinitiative WIR23 auf die Fahnen geschrieben. Über den Sommer hinweg hat man eine Aktion gestartet, die wohl jedermanns Geschmack trifft.

Liesinger haben es gut. Alles, was sie so suchen, finden sie auch gleich ums Eck. Diesen regionalen Handel zu fördern hat sich die Wirtschaftsinitiative WIR23 auf die Fahnen geschrieben. Mehr als 100 Betriebe haben sich dafür bis jetzt zusammengeschloßen. Darunter sind auch viele, die sich dem Genuss verschrieben haben. Vom Bierbrauer, über den Heurigen, die Torten-Manufaktur bis hin zum Lebensmittel-Handel wird Gutes aus der Gegend geboten. Ein erster Schritt dieses herrliche Angebot bekannt zu machen war das Liesinger Genussregal. „Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Wein aus Mauer eben nach Inzersdorf.“ Unter diesem Motto haben Maria Praxmarer, Obfrau des Vereins Wirtschaftsinitiative WIR23 und ihr Stellvertreter Markus Fiala in den glücklicherweise vergangenen Zeiten Corona-Zeiten das Projekt gestartet, dass den Unternehmern geholfen hat die Krise zu meistern. Die Idee dahinter: „Das Beste aus dem Bezirk gibt es jetzt überall im Bezirk.“ – sprich die kulinarischen Köstlichkeiten der Produzenten aus Liesing fanden sich plötzlich auch in Geschäften, in denen man Lebensmittel nicht unbedingt erwarten würde. Eine Idee, die sich durchgesetzt hat und die beis heute erfolgreich ist. Zeit für WIR23 einen Schritt weiter zugehen – und all das kann jetzt jeder kennenlernen und dabei auch noch profitieren.

Der Liesinger Genusspass

Eine weitere Initiative der Vereins WIR23, neben dem schon bekannten Genussregal, ist der Liesinger Genusspass, der jetzt aufliegt. Die Idee ist es die vielfältige Gastronomie des 23. Bezirks näher kennen zu lernen. Durch das Sammeln von Stempeln bei 6 verschiedenen teilnehmenden Betrieben wird der Jagd- und Spieltrieb angefacht. Einen Stempel erhält man ab der Konsumation von mindestens € 15,-. Am Ende winkt bei einem vollen Sammelpass als Belohnung ein hochwertiges Produkt aus dem bekannten Genussregal.

Die Standorte der Genussregale findet man unter https://wir23.wien/genussregal/. Die Genusspässe sind in den teilnehmenden Betrieben erhältlich oder können als PDF-Dokument zum selber Ausdrucken unter info@wir23.wien angefordert werden. Der Sammelzeitraum endet am 30.09.2023.

„WIR23 ist stolz auf seine Initiativen und will damit das Bewusstsein der Menschen ansprechen, das regionale zu entdecken und zu schätzen.“, so Praxmarer.