Wohnprojekt “LEE NORD” öffnet am 18.9. seine Türen

Die ÖSW AG lädt anlässlich des Vertriebsstarts der freifinanzierten Mietwohnungen im Wohnareal Das LEE NORD in Breitenlee zu einem Open House ein.

Am Rain 5 in der Donaustadt entsteht ein moderner, nachbarschaftlich ausgerichteter Mikrokosmos inmitten einer kinderfreundlichen Umgebung. Das LEE NORD verbindet naturnahes Wohnen mit urbanem Komfort und einem vielfältigen Angebot für verschiedene Lebenssituationen. Familien, Paare und Singlehaushalte finden hier ein ansprechendes und lebendiges Wohnumfeld.

Am Freitag, 18. September 2026, erhalten Interessierte Einblick in das nachhaltig geplante Areal, dessen Fertigstellung für Ende 2026 vorgesehen ist. Vielfältige Wohnformen, eine verkehrsberuhigte Grünlage und eine klimafitte, energieeffiziente Gebäudetechnik prägen das Projekt.

Nähere Informationen zum Open House und zu den aktuell verfügbaren Wohneinheiten sind unter www.oesw.at/das-lee abrufbar.