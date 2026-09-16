Taxi-Kontrollen: Dutzende Verstöße aufgedeckt!

Aktion scharf” in Neubau und am Alsergrund: 50 Fahrzeuge kontrolliert – von fehlenden Taxiausweisen bis zum nicht geeichten Taxameter.

Bei einer gemeinsamen Schwerpunktkontrolle haben die Behörden am Dienstag zahlreiche Verstöße aufgedeckt. In Neubau und Alsergrund wurden insgesamt 50 Taxis, Kleintransporter und Essenslieferanten überprüft.

Festnahme und Fälschung

Besonders umfangreich fiel die Bilanz bei der Wiener Polizei aus: Neben einer Festnahme aufgrund eines bestehenden Festnahmeauftrags wurde auch ein Fall von Urkundenfälschung im Zusammenhang mit einem Taxiausweis festgestellt.

Dazu kamen mehr als 80 weitere Beanstandungen und Anzeigen, unter anderem wegen fehlender oder ungültiger Taxilenkerausweise, fehlender Lenkberechtigung, mangelhafter Fahrzeuge und eines nicht geeichten Taxameters.

Schwere Verstöße

Auch bei den Arbeits- und Gewerberegeln wurden Verstöße festgestellt. Das Magistrat erstattete Anzeige wegen unbefugter Gewerbeausübung und sprach vier Beanstandungen im Zusammenhang mit gewerberechtlichen Geschäftsführern aus.

Für Aufsehen sorgte zudem ein Fall, bei dem eine Person trotz Krankenstands gearbeitet haben soll. Nach Angaben der Behörden muss sie deshalb erhaltenes Krankengeld in Höhe von mehreren tausend Euro zurückzahlen.

Anzeigen durch das AMS

Das AMS stellte außerdem 13 Anzeigen wegen Verstößen gegen arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen fest.

„Unsere Kontrollen schützen jene, die sich an die Spielregeln halten“, erklärte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Entscheidend sei die enge Zusammenarbeit der zuständigen Behörden.

Die Kontrollen sollen fortgesetzt werden.