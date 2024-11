Zeit schenken mit Gutscheinen des Thermenresorts Laa

Nicht mehr lange und die besinnlichste Zeit des Jahres steht vor der Tür – Ein passender Zeitpunkt, um seine Liebsten mit dem wohl größten Gut, gemeinsamer Zeit, zu beschenken.

Die Gutscheinwelt des 4* Superior Thermenresorts Laa, einem Resort der VAMED Vitality World, bietet zahlreiche Möglichkeiten: Ob ein entspannter Tag in der Therme, ein Adults-only Getaway im Silent Spa und den neuen Silent Villas, eine Wellness-Auszeit im Hotel mit zahlreichen Inklusivleistungen oder ein Kulinarik-Erlebnis der besonderen Art.

Die exklusiven Silent Villas

High-End Wellness garantieren die zehn neuen Silent Villas des Thermenresorts Laa. Hier kann Zeit zu zweit, weit weg von Trubel und Stress, in vollen Zügen genossen werden. Ein privates Spa mit Finnischer Sauna, Bade- sowie Whirlwanne und exklusivem Ruhebereich in jeder Silent Villa lädt zu vollkommenem Abschalten ein. Zusätzlich verfügt jede Silent Villa über einen privaten Zugang zum hauseigenen Badeteich. In Room-Dining, Concierge Service und vieles mehr – Die perfekte, extravagante Überraschung für einen Herzensmenschen.

Genuss für alle Sinne

Kennen Sie bereits das umfangreiche Genießerfrühstück oder das elegante Candle-Light Dinner im Hotelrestaurant des Thermenresorts Laa? Auf Sie warten besondere Gerichte mit den besten Zutaten aus der Region. Die passende Gelegenheit, um kulinarisch gemeinsam Neues zu entdecken und sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen.

Silvester in der Therme Laa

Mitreißende 80er und 90er Hits von DJ Nimax, ein festliches Buffet, Riesen-Feuerwerk, Sauna Spezial Aufgüsse und vieles mehr erwarten Sie beim heurigen Silvester-Event in der Therme Laa. Feiern Sie im Kreise Ihrer Liebsten in das neue Jahr und genießen Sie das Showprogramm. Tipp: Kombinieren Sie den Silvester-Abend mit einem Aufenthalt im 4* Superior Hotel.