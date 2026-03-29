Auch die Einnahmen sind damit beträchtlich: Aus dem Ticketverkauf wurden im Vorjahr 113,4 Millionen Euro (+ 10,7 Millionen) eingehoben. Dazu kommt die Gastro mit Softgetränken, Popcorn und Nachos, die ebenfalls beachtlich sind. Die großen und kleinen Kinobetreiber können durchaus zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Kinomontag als deutliches Signal

Die Gründe für den neuen Boom: Kino ist spannend, spektakulär, leistbar und ein Ausflug aus dem Alltag. Aktionen wie der Wiener-Bezirksblatt-Kinomontag sind seit mehr als 20 Jahren ein Renner. Wobei neue Blockbuster wie der dritte Teil der Avatar-Reihe zum großen Jahreserfolg beigetragen haben. Aber nicht nur …

Sommer und Weihnachten

Gut geschlagen haben sich die Sommermonate Juli und August mit jeweils mehr als einer Million Kinobesuchen. Rekordmonat war der Dezember mit mehr als 1,7 Millionen abgesetzten Tickets und einem Plus von einer halben Million Kinobesuchern gegenüber dem Vorjahr. Weihnachtsfilme sind laut Wirtschafskammer-Kinosprecher Christian Dörfler immer ein Hit.

Gery-Seidl-Film überrascht

“Und im Vorjahr war es eine heimische Produktion, die die Kinokassen so richtig klingeln ließ!” Der Film “Aufputzt is” mit Gery Seidl avancierte zum Publikumshit und überraschte die gesamte Branche. Dörfler: “Der Film wurde noch im Dezember mit dem Golden Ticket für mehr als 300.000 Besucher ausgezeichnet.” Zu Jahresbeginn stieg er dann noch auf 400.000 Besucher an.

Guter Jahresstart

Auch heuer läuft es bisher gut. “Wir liegen derzeit 20 % über den Vergleichszahlen vom Vorjahr.“ Es steht noch einiges am Blockbuster-Programm, etwa das Epos „Die Odyssee“, „Dune 3“ oder „Toy Story 5“. Auch der WBB-Kinomontag hat das ganze Jahr hindurch tolle Filme zu bieten.