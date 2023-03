Tchibo gibt Bettwäsche eine zweite Chance

Tchibo und RepaNet haben seit langem das Ziel einer kreislauforientierten Textilwirtschaft verfolgt. In diesem Zusammenhang haben sie die RepaNet Plattform sachspenden.at ins Leben gerufen, die als wichtige Orientierungshilfe für sozialwirtschaftliche Textilsammler und -verwerter dient.

Bettwäsche-Pilotprojekt

Nun starten Tchibo und RepaNet ein neues Pilotprojekt, das sich auf die Re-Use-Möglichkeiten von Bettwäsche konzentriert. Tchibo wird erstmals bei der Sammlung in seinen rund 130 Filialen in Österreich unterstützen. Zwischen dem 27. Februar und dem 11. März können Kunden ihre gut erhaltene und gewaschene Bettwäsche, unabhängig von Marke und Einkaufsort, in jeder Tchibo-Filiale abgeben. Dadurch erhalten Kunden eine praktische und sinnvolle Möglichkeit zu spenden, und es wird hochwertige Sammelware erzielt, die auch bei den sozialwirtschaftlichen Textilsammlern und -verwertern des RepaNet Netzwerks Anklang findet.

Analyse & Recycling

Die gespendete Bettwäsche wird von den Experten des RepaNet-Netzwerks analysiert, um die Qualität und die daraus resultierenden Re-Use- sowie Recyclingmöglichkeiten zu bewerten. Die Erkenntnisse aus diesem ersten Test bringen Tchibo und RepaNet ein Stück näher auf dem Weg, Textilkreisläufe zu schließen und somit eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu schaffen.

So bleibt die Bettwäsche im Kreislauf: