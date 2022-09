1.300 weitere Bäume für Landstraße möglich

Die von BV Erich ­Hohenberger in Auftrag gegebene Studie des Büros für Landschaftsplanung „Land.in.Sicht“ ergab enormes Potenzial für neue Baumpflanzungen in der Landstraße. Die Ergebnisse ­zeigen – unter Berücksichtigung von Gas- und Wasserleitungen, Fassadenabständen sowie ­Einfahrten –, wo genau noch Bäume gesetzt werden könnten. 1.300 mögliche Baumstandorte wurden identifiziert, die „nunmehr nach und nach geprüft und umgesetzt werden sollen“, so die Bezirksvorstehung zum WIENER BEZIRKSBLATT.

Kardi-Park & Czapkapark

Neue Bäume wurden bereits für den Sackgassenbereich der Uchatiusgasse und in der ­Bechardgasse/Lorbeergasse ­bestellt. In der Hohlweggasse zwischen Gürtel und Mohsgasse sollen ab Herbst vier Bäume das Fasanviertel verschönern.

Der neue Kardinal-Nagl-Park wird unterdessen am 20. 9. wiedereröffnet, das Fest dazu steigt am 29. 9. Die 8.000 Quadratmeter große Grünfläche wurde komplett umgestaltet. Staudenbeete, Nebelduschen und Trinkbrunnen werten den Park auf. Zudem wurde der Kleinkinderspielplatz vergrößert und die gesamte Beleuchtung auf energiesparende LED-Lampen umgerüstet. Kosten: eine Million Euro. Nächstes Jahr wird der Czapkapark umgestaltet, die Bürgerbeteiligung läuft bereits.