Ihr Blick auf ein Grätzl im Wandel

Die Aspanggründe haben sich in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach neu erfunden: einst Bahnareal, später riesige Brache, heute ein wachsendes Wohnquartier mit Parks, Wegen und neuem Stadtleben. Viele Bewohner der umliegenden Bezirke haben diese Transformation miterlebt und genau diese persönlichen Perspektiven sucht nun die GB* Stadtteilmanagement.

Gefragt sind historische Fotos aus privaten Sammlungen wie Erinnerungen an frühere Spazierwege, Aufnahmen von Gleisen und Lagerflächen, Bilder der ersten Baustellen oder vom Gebiet des wachsenden Viertels um den ehemaligen Aspangbahnhof. Jede Aufnahme erzählt ein Stück Grätzlgeschichte und soll helfen, ein lebendiges Bild der Entwicklung zu zeichnen.

Mitmachen ist ganz einfach: Fotos können während der Öffnungszeiten direkt im Büro der GB*Stadtteilmanagement Aspanggründe (Elizabeth-T.-Spira-Promenade 2/8, 1030 Wien) abgegeben werden (Mo., Mi., Do., Fr., 14–18 Uhr, Di., 9–13 Uhr). Alternativ reicht eine E-Mail an sued@gbstern.at

Ausstellung startet beim Grätzlfest

Die gesammelten Bilder verschwinden in keiner Schublade, im Gegenteil: Am Freitag, 29. Mai 2026, feiert die GB* im Rahmen des Grätzlfestes die Eröffnung der Ausstellung „Meine Aspanggründe“. Besucher können hier nicht nur auf visuelle Zeitreise gehen, sondern auch mit Nachbarn und dem GB*-Team über die Geschichten hinter den Bildern plaudern.

Ab Juni ist die Ausstellung während der regulären Öffnungszeiten frei zugänglich. Damit bleibt genügend Gelegenheit, das Grätzl noch einmal durch die Augen seiner Bewohner zu entdecken. Die Aspanggründe sind ein Ort, der sich ständig weiterentwickelt. Dank Ihrer Fotos wird sichtbar, wie viel Geschichte darin steckt. Jetzt heißt es: Erinnerungskiste öffnen, Fotos auswählen und Teil der Ausstellung werden!