Telling Stories: Wenn Erinnerungen Gestalt annehmen
Wie lassen sich Lieder, Symbole oder Mythen in Bilder übersetzen? Und was bedeutet es, Geschichten weiterzugeben, die nie zu Papier gebracht wurden? Diesen Fragen nähert sich der Workshop spielerisch und zugleich einfühlsam. Gemeinsam mit der Fotografin Michelle Piergoelam erkunden Kinder und Erwachsene die poetischen Rauminstallationen der Ausstellung. Dabei entdecken sie, wie sehr Bilder Erinnerungen formen, kulturelles Erbe bewahren und Fantasie beflügeln können.
Anhand ausgewählter Werke erfahren die Teilnehmenden, wie die Künstlerin visuelle Erzählungen schafft, die Familiengeschichte und Identität neu beleuchten. Dass dabei niemand fotografische Vorkenntnisse braucht, erleichtert den Zugang und macht den Einstieg in die Welt der Bilder besonders leicht.
Blick in die Ausstellung “Across the Water” im Foto Arsenal Wien. © Michael Seirer Photography
Kreativraum für Familien: Eigene Geschichten in Bildern
Nach dem Ausstellungsbesuch geht es in die Workshopräume, wo Familien selbst aktiv werden. Mit vielfältigen Materialien entstehen fotografische Szenen, die von Texturen, Farben und Formen geprägt sind. Eltern, Kinder, Großeltern und Bezugspersonen können nach Herzenslust experimentieren und eigene visuelle Erinnerungsstücke gestalten.
Wer möchte, bringt einen persönlichen Gegenstand mit – ein Familienobjekt, das Geschichten trägt und in die fotografische Arbeit einfließen kann. Der Workshop bietet eine seltene Gelegenheit, als Familie gemeinsam kreativ zu arbeiten, Ideen auszutauschen und sich mit Themen wie Identität, Erinnerung und Herkunft auseinanderzusetzen.
19. April 2026, 15–17 Uhr
Für Familien mit Kindern ab 6Jahren im Rahmen der Klima Biennale
Kosten: 12 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder und Jugendliche, zusätzlich zum Eintritt
Treffpunkt: Foyer des Foto Arsenal
Anmeldung: activities@fotoarsenalwien.at (Gruppengröße auf 12 Personen begrenzt)