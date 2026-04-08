Telling Stories: Wenn Erinnerungen Gestalt annehmen

Wie lassen sich Lieder, Symbole oder Mythen in Bilder übersetzen? Und was bedeutet es, Geschichten weiterzugeben, die nie zu Papier gebracht wurden? Diesen Fragen nähert sich der Workshop spielerisch und zugleich einfühlsam. Gemeinsam mit der Fotografin Michelle Piergoelam erkunden Kinder und Erwachsene die poetischen Rauminstallationen der Ausstellung. Dabei entdecken sie, wie sehr Bilder Erinnerungen formen, kulturelles Erbe bewahren und Fantasie beflügeln können.

Anhand ausgewählter Werke erfahren die Teilnehmenden, wie die Künstlerin visuelle Erzählungen schafft, die Familiengeschichte und Identität neu beleuchten. Dass dabei niemand fotografische Vorkenntnisse braucht, erleichtert den Zugang und macht den Einstieg in die Welt der Bilder besonders leicht.

Kreativraum für Familien: Eigene Geschichten in Bildern

Nach dem Ausstellungsbesuch geht es in die Workshopräume, wo Familien selbst aktiv werden. Mit vielfältigen Materialien entstehen fotografische Szenen, die von Texturen, Farben und Formen geprägt sind. Eltern, Kinder, Großeltern und Bezugspersonen können nach Herzenslust experimentieren und eigene visuelle Erinnerungsstücke gestalten.

Wer möchte, bringt einen persönlichen Gegenstand mit – ein Familienobjekt, das Geschichten trägt und in die fotografische Arbeit einfließen kann. Der Workshop bietet eine seltene Gelegenheit, als Familie gemeinsam kreativ zu arbeiten, Ideen auszutauschen und sich mit Themen wie Identität, Erinnerung und Herkunft auseinanderzusetzen.

19. April 2026, 15–17 Uhr

Für Familien mit Kindern ab 6Jahren im Rahmen der Klima Biennale

Kosten: 12 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder und Jugendliche, zusätzlich zum Eintritt

Treffpunkt: Foyer des Foto Arsenal

Anmeldung: activities@fotoarsenalwien.at (Gruppengröße auf 12 Personen begrenzt)