106 Jahre Verfassung – was hat das mit uns zu tun?

Kann man eine Verfassung feiern? Ja! Am 18. und 19. September wird die Brunnenpassage zur Bühne für Demokratie, Grundrechte, Musik, Tanz und überraschende Fragen.

Was hat die österreichische Verfassung mit unserem Alltag zu tun? Mehr, als man vielleicht denkt. Ob freie Meinungsäußerung, Gleichheit, Klimaschutz oder die Frage, was der Staat darf und was nicht: Unsere Verfassung steckt mitten in unserem Leben.

Historischer Rückblick

Am 1. Oktober 1920 wurde das österreichische Bundes-Verfassungsgesetz beschlossen. Rund um den 106. Geburtstag lädt der Verfassungsgerichtshof gemeinsam mit der Stiftung Forum Verfassung und der Brunnenpassage zu „Verfassung im Dialog – Das Geburtstagsfest der Verfassung“ ein.

Keine trockene Geschichtsstunde

Am Freitag, 18., und Samstag, 19. September 2026 geht es im 16. Bezirk nicht um Paragraphen zum Einschlafen, sondern um Fragen, die uns alle betreffen.

Die Ausstellungen „Verfassung kompakt“ und „Nicht meine Baustelle“ zeigen, was Demokratie, Beteiligung und Grundrechte eigentlich bedeuten – und warum wir alle etwas damit zu tun haben.

Der literarische Abend

Am Freitag-Abend wird es literarisch: Stefanie Jaksch präsentiert ihr Buch „Verfassung. Na und?“ erstmals und spricht darüber, warum eine Verfassung viel näher an unserem Alltag liegt, als man vermuten würde.

Darf man den Verfassungsgerichtshof alles fragen? Am Samstag wird diskutiert – über Klimaklagen, Grundrechte und Demokratievermittlung.

Und sogar der Präsident des Verfassungsgerichtshofes Christoph Grabenwarter kommt vorbei: Beim Q&A am Samstag ab 16 Uhr können Besucher direkt ihre Fragen stellen. Wie arbeitet das Höchstgericht? Warum wird ein Gesetz aufgehoben? Und wer schützt eigentlich unsere Grundrechte?

Musik und Tanz!

Auch für Bewegung ist gesorgt: „Tanz die Toleranz“ lädt bei „Saturdance“ dazu ein, sich tänzerisch mit Verfassungsfragen auseinanderzusetzen. Für den musikalischen Rahmen sorgen Seba Kayan und Orwa Saleh.

Eine Verfassung, die man anschauen, diskutieren, hinterfragen und sogar ertanzen kann? Genau darum geht es bei „Verfassung im Dialog“. Denn Demokratie ist kein abgeschlossenes Kapitel aus dem Geschichtsbuch.

📍 Brunnenpassage, 16. Wiener Gemeindebezirk

📅 18. & 19. September 2026

🎟️ Ein Fest für alle – und für eine Verfassung, die uns alle betrifft.