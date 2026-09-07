3.000 Gäste feierten die Vielfalt im Rathaus

Mehr als 3.000 Gäste, über 100 Künstlerinnen und Künstler sowie fünf Floors: Unter dem Motto „Move With Us“ brachte der 18. Diversity Ball powered by Wiener Stadtwerke am 5. September das Rathaus zum Beben.

Im Mittelpunkt standen nicht nur Musik und Tanz, sondern vor allem Inklusion, Barrierefreiheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt.

Spektakulärer Auftakt

Den Beginn machten die Diversity Gala und eine fulminante Opening Show mit Musik, Tanz und Akrobatik. Auf der Bühne standen unter anderem Rebecca Horner, das Tanzkollektiv „Ich bin O.K.“, Mavi Phoenix, Tamara Mascara und der Vienna Gay Men’s Chorus. Anschließend wurde auf fünf Floors bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Acts wie MÖWE, NOA, Mel Merio und Billie Steirisch sorgten für musikalische Vielfalt.

Auch Drag-Kunst, nachhaltige Mode und ein inklusiver Tango-Workshop gehörten zum abwechslungsreichen Programm. „Dieser Abend hat mich unglaublich berührt. Hier entsteht ein Miteinander wie an kaum einem anderen Ort“, zeigte sich Ballinitiatorin Monika Haider begeistert.

Inklusion hautnah erleben

Der Diversity Ball machte Vielfalt auf besondere Weise spürbar. In der Dunkelbar konnten Gäste erleben, wie sich ein Ballabend ohne visuelle Wahrnehmung anfühlt. Vibrationswesten ließen gehörlose Menschen die Musik körperlich wahrnehmen. Musikgebärden, Veranstaltungsassistenzen, Ruheräume und eine barrierefreie Infrastruktur rundeten das inklusive Angebot ab.

Für neue Bekanntschaften sorgte das „Anbandlspiel“: Wer eine Person mit derselben Nummer auf dem Eintrittsband fand, durfte sich über ein gemeinsames Getränk freuen.

Zwei Preise für Vielfalt

Im Rahmen der Gala wurde zum dritten Mal der „Preis der Vielfalt“ vergeben. Nach einem Gleichstand durften sich Candy Licious und Nathalie Karrée über die Auszeichnung freuen. Norbert Pauser erhielt für sein langjähriges Engagement im Bereich Diversity und Inclusion den Sonderpreis für sein Lebenswerk.

Prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur zeigten ebenfalls Flagge für Vielfalt. Durch den Abend führten Markus Freistätter, Amira Awad und Miriam Labus.

Die Bewegung geht weiter

Mit „Diversity Dance“ wurde zudem ein inklusives und barrierefreies After-Work-Clubbing ins Leben gerufen. Die nächste Ausgabe findet am 11. November in Zusammenarbeit mit Mel Merio statt. Die schönsten Momente des Balls zeigt ORF 1 am 8. September um 23.50 Uhr, danach ist die Sendung auf ORF ON verfügbar.

Auch der nächste Balltermin steht bereits fest: Am 18. September 2027 wird im Wiener Rathaus wieder gemeinsam für die Vielfalt getanzt.

Early-Bird-Tickets sind bereits um 55 Euro unter www.diversityball.at/tickets erhältlich.