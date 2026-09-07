Alice Pizza bringt ein Stück Rom ins Donau Zentrum

Italienisches Lebensgefühl hält Einzug in die Donaustadt: Am 3. September eröffnete Alice Pizza im Westfield Donau Zentrum seine erste Filiale in Österreich.

Serviert wird römische Pizza vom Blech – abgeschnitten nach Wunsch und verrechnet nach Gewicht.

Vielfalt nach Maß

Bei Alice Pizza gibt es keine festgelegten Portionsgrößen. Die Gäste wählen aus verschiedenen frisch gebackenen Sorten und bestimmen selbst, wie groß die einzelnen Stücke sein sollen. So kann man mehrere Varianten probieren oder sich seine Portion genau nach Lust und Hunger zusammenstellen – vom schnellen Snack bis zum ausgiebigen Pizza-Abend.

Die Pizza Romana wird täglich frisch im Store belegt und gebacken. Ergänzt wird das Angebot durch Take-away und digitale Bestellmöglichkeiten. Über die Alice-Pizza-App lassen sich Bestellungen vorab zusammenstellen, zur Abholung ordern oder nach Hause liefern.

Von Rom in die Donaustadt

Begonnen hat die Geschichte der Pizzakette vor mehr als 30 Jahren in Rom, unweit des Petersdoms. Mittlerweile betreibt Alice Pizza weltweit mehr als 240 Standorte und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter. Für den österreichischen Markt arbeitet das Unternehmen mit der DoN Group als Masterfranchisenehmer zusammen.

„Mit Alice Pizza bringen wir ein Stück römische Esskultur nach Österreich.“

…erklärt Österreich-Geschäftsführer Philipp Zinggl. Besonders die freie Auswahl und die individuell bestimmbare Menge würden das Konzept auszeichnen.

Der neue Standort

Zu finden ist Alice Pizza im ersten Stock des Westfield Donau Zentrums in der Wagramer Straße 81. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr.