13 Bäume: Aus grauer Gasse wird grüne Allee

Die Apollogasse wird zur Wohnstraße – mehr Schatten, Sitzplätze und Grün sollen das Grätzl kühler machen.

Schluss mit grauer Straße: In Neubau rücken bald Bäume, Grün und gemütliche Plätze ins Zentrum. Ab Montag, 14. September, wird die Apollogasse zwischen Stollgasse und Kaiserstraße umfassend umgestaltet.

Dreizehn Feldahorne

Wo heute noch vor allem Asphalt dominiert, soll künftig eine grüne Allee entstehen. Gleich 13 Feldahorne werden gepflanzt und sollen an heißen Tagen Schatten und Abkühlung bringen. Dazu kommen zusätzliche Grünflächen mit Sträuchern und Gräsern – teilweise besonders hitze- und trockenheitsverträglich sowie bienenfreundlich.

„Die Apollogasse wird zu einer grünen Allee und damit zu einem neuen Stück Sophienpark“, sagt Bezirksvorsteher Markus Reiter.

Weniger Asphalt, mehr Bäume

Damit möglichst viele Bäume Platz finden, wird die Fahrbahn künftig verschwenkt. Die Straße wird niveaugleich als Wohnstraße gestaltet. Die Einbahn Richtung Kaiserstraße bleibt bestehen.

Auch fürs gemütliche Sitzen ist gesorgt: Am Eingang zum Sophienpark entsteht ein kleiner Platz mit Sitzgelegenheiten und Tischen. Ein weiterer Aufenthaltsbereich bekommt einen Trinkhydranten – eine willkommene Erfrischung an heißen Tagen.

Auch Radler profitieren

Zusätzlich kommen elf neue Radbügel. Stellplätze für Menschen mit Behinderungen werden geschaffen, beim Kenyon-Pavillon entsteht eine Halte- und Ladezone.

Die Altstoffsammelstelle übersiedelt dauerhaft in die Kaiserstraße.

Noch heuer fertig

Die Bauarbeiten starten am 14. September und sollen voraussichtlich bis Jahresende abgeschlossen sein. Damit wächst die „Kühle Zone Neubau“ weiter: Nach Zieglergasse, Neubaugasse, Zollergasse und Bernardgasse bekommt nun auch die Apollogasse ihr grünes Upgrade.