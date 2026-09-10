Wiens bierigste Wandertour geht in die vierte Runde

Von Ottakring bis Liesing: Im Oktober laden die Seidl-Wandertage wieder zu einer genussvollen Entdeckungsreise durch alle 23 Wiener Bezirke.

Wir verlosen zwei Packages!

Prost in jedem Bezirk

Weinwandern war gestern: Von 1. bis 31. Oktober geht die wohl bierigste Stadtrallye Wiens bereits in die vierte Runde. Bei den Ottakringer Seidl-Wandertagen warten 23 frisch gezapfte Seidl in 23 Bezirken. So lernen Bierfreund nicht nur neue Lokale kennen, sondern unterstützen gleichzeitig die vielfältige Wiener Beisl-Szene.

Wandern nach Bierlaune

Das Package kostet 49 Euro und enthält einen Sammelpass sowie die passenden Gutscheine. Diese können den ganzen Oktober über flexibel eingelöst werden – die Route und das Tempo bestimmen die Teilnehmer selbst. Ob man im 1. Bezirk startet oder die Tour in Liesing beginnt, bleibt ganz der persönlichen Wander- und Bierlaune überlassen. In jedem Bezirk steht eine Einkehrmöglichkeit zur Wahl, heuer sind sogar sieben neue Partnerbetriebe dabei.

Stempel sammeln lohnt sich

Wer seinen vollständig ausgefüllten Stempelpass bis 31. Dezember im Ottakringer Shop in der Ottakringer Straße 95 vorzeigt, darf sich zusätzlich über eine Überraschung freuen. Packages und alle Informationen gibt es unter ottakringerbrauerei.at.

Gewinnspiel

Wir verlosen zwei Seidl-Wandertage-Packages im Wert von jeweils 49 Euro! Mitmachen, gewinnen und sich genussvoll durch Wien kosten!