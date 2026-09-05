Monumentale Kürbis-Skulpturen auf Schloss Hof

Kürbis kann mehr als Erntedank und Halloween: Erstmals in Österreich treffen auf Schloss Hof monumentale Kürbisskulpturen des deutsch-schweizerischen Unternehmens Jucker Farm auf einen historischen Barockgarten.

Zwischen Kürbiskrone, Froschkönig, Bienenkönigin, Kompass und Schachkönigen wird der Kürbis noch bis 2. November 2026 zum Hauptdarsteller einer außergewöhnlichen Herbstinszenierung. Bis zu 400 Kürbisraritäten aus aller Welt ergänzen das barocke Gesamterlebnis auf Schloss Hof.

Drei bis fünf Meter breit, lang oder hoch sind die monumentalen Skulpturen, die im Barockgarten platziert werden. Zu sehen sind ein Riesenkürbis, eine Kürbiskrone, ein Kompass, ein Froschkönig, eine Bienenkönigin und Schachkönige. Kürbisse und weitere Dekorationselemente entlang der Wege führen die Inszenierung durch die barocke Gartenanlage. Begleitende Infotexte erzählen die Geschichten hinter den einzelnen Motiven. Damit setzt Schloss Hof bewusst einen anderen Akzent als klassische Kürbisveranstaltungen: Der Kürbis wird nicht nur dekorativ präsentiert, sondern in die historische Gartenarchitektur eingebunden und kunstvoll inszeniert.

Mehrere Programmhöhepunkte warten

Am 12. und 13. September 2026 gestalten zwei international erfahrene Schnitzkünstler sowie eine Malerin Riesenkürbisse vor Ort. Auch Kinder können beim Kürbisschnitzen selbst kreativ werden.

Am 19. September 2026 wird Schloss Hof zum Schauplatz einer von insgesamt drei offiziell anerkannten Wiegemeisterschaften des Vereins Austrian Giant Pumpkin Growers. Erwartet werden vorwiegend heimische Züchter aus Niederösterreich, Wien, dem Burgenland, der Steiermark und Kärnten. Welche Dimensionen dabei möglich sind, zeigte bereits der Vorjahressieger mit einem Gewicht von 990,6 Kilogramm. Neben Riesenkürbissen werden auch außergewöhnliche Riesentomaten, Zucchini und Melonen präsentiert.

Kulinarischer Höhepunkt ist am 10. und 11. Oktober 2026 Österreichs größtes Kürbissuppenessen. In einem riesigen Suppenkessel wird Kürbissuppe aus frischen regionalen Zutaten zubereitet. Dabei steht nicht nur der Genuss im Mittelpunkt: Pro Portion geht ein Euro an das Kinderhospiz Lichtblickhof. So verbindet Schloss Hof den herbstlichen Programmhöhepunkt mit einem konkreten guten Zweck.

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