Gegründet von Sandra Kendl, die seit der ersten Nacht untrennbar mit „ihrem“ DTC verbunden ist, entwickelte sich das Event von einer Freundesrunde zu einer Plattform für elektronische Musik, Diversität und gelebte Gemeinschaft. Von April bis September wird der Pavillon jeden Dienstag zum Wohnzimmer der Nacht – für Studierende genauso wie für CEOs, Kreative, Technofans und Nachtschwärmer:innen.

Vom Szene-Treff zur Kultmarke

Die Idee war so simpel wie wirkungsvoll: ein Raum ohne Ausgrenzung, mit offener Türpolitik und klarer musikalischer Linie. Techno, House und elektronische Klänge standen von Anfang an im Mittelpunkt – getragen von einem starken Community-Gedanken.

Schon beim ersten Event kamen rund 150 Gäste. Das ursprünglich gewählte Lokal in der Florianigasse wurde rasch zu klein, der Umzug in den Volksgarten Pavillon folgte – und dort ist das DTC bis heute zu Hause. Internationale Größen wie DJ Hell, Richie Hawtin oder DJ Rush sorgten ebenso für legendäre Nächte wie heimische DJs und Newcomer:innen. Specials wie der erste Auftritt des Austro-Texaners Punk Anderson oder die mittlerweile kultigen Techno-Faschingspartys sind längst Teil der Wiener Clubgeschichte.

Was als Underground-Veranstaltung begann, öffnete sich rund um die Jahrtausendwende organisch einem breiteren Publikum. Mit dem Aufkommen der Afterwork-Kultur wurde der Dienstag endgültig gesellschaftsfähig. „Manche wollten das Event underground halten und neue Gäste ausschließen – das entsprach aber nie unseren Grundwerten“, erinnert sich Kendl. Heute feiern viele der ersten Stammgäste wieder mit – nostalgisch, aber staunend über die Beständigkeit.

Eine Szene im Wandel

Die Anfangsjahre waren geprägt von durchgetanzten Nächten, Afterhours am Mittwoch und einem klaren Fokus: Musik und Miteinander. Smartphones? Fehlanzeige. Stattdessen Gespräche, Tanz und echtes Erleben.

„In den 90ern war es egal, wer spielte – es ging um Musik und Community. Kein Handy, keine Fotos. Nur wir, die Nacht und der Sound“, so Kendl. Heute beobachtet sie eine stärkere Inszenierung und mehr Distanz durch Bildschirme. Die Magie entstehe aber dann, wenn niemand etwas beweisen müsse. „Genau diesen Raum will DTC auch in Zukunft halten.“

Ganz ohne Herausforderungen verlief die Geschichte nicht: Drei verregnete Sommer stellten das Open-Air-Konzept auf die Probe, 2020 brachte die Pandemie das Aus. Mit Streaming-Formaten, temporären Locations und einer treuen Community gelang der Neustart. Viele Stammgäste unterstützten das Event mit Saisonkarten – obwohl Feiern nicht möglich war.

Meilensteine aus drei Jahrzehnten

Dass ein Clubformat 30 Jahre besteht, ist keine Selbstverständlichkeit – die durchschnittliche Lebensdauer liegt bei fünf bis neun Jahren. Zu den prägenden Momenten zählen:

Startzeit um 20 Uhr – lange bevor Afterworks Trend wurden

Der erste Techno-Fasching in der Säulenhalle

Konsequente Förderung von Newcomer:innen

Der Social-Media-Schub ab 2007

„Ich kreiere aus Freude, nicht aus Kalkül“, sagt Kendl. Für sie sei eine Marke ein lebendiger Organismus. Entscheidend sei der Kontakt zu den Gästen – online wie offline. Nicht selten begrüßt sie an einem Abend persönlich über 100 Menschen.

Was das DTC so besonders macht

Headliner braucht es beim DTC nicht zwingend. „Die Gäste kommen, weil sie wissen, der Sound gefällt ihnen.“ Das Vertrauen ins Konzept sei wichtiger als große Namen. Besonders stolz ist Kendl auf die Durchmischung des Publikums: „Der Schlipssträger neben dem Typen in Shorts – darauf bin ich stolz. Du fühlst dich willkommen, egal ob Flip-Flops oder Heels.“

Gerade diese Offenheit mache den Reiz aus. Keine Kluft, keine starren Grenzen – sondern ein Publikum, das tanzt, redet und flirtet, ohne sich in Schubladen zu stecken.

Neues Branding zum Jubiläum

Zum 30er gönnt sich das DTC auch optisch eine Weiterentwicklung. Nach Jahren prägender Designs von Fabienne Feltus übernimmt nun das Freude Studio. „Sie haben sofort die Tiefe des Techno Cafe verstanden“, so Kendl. Das neue Branding sei kein Bruch, sondern ein Prozess – bewusst schräg, polarisierend und nicht sofort erklärbar. „Genau das gefällt mir.“

Die Frau hinter dem Dienstag

Sandra Kendl, 52, arbeitet hauptberuflich als Somatic Coachin für Selbstständige und Frauen in Führungspositionen. Offenheit, Neugier und eine klare Haltung prägen beide Rollen – als Veranstalterin wie als Coachin. Sie erfüllt keine gesellschaftlichen Erwartungen, sondern folgt ihrer inneren Überzeugung. Diese Haltung spürt man auch beim DTC: nahbar, ehrlich und gemeinschaftsorientiert.

Blick nach vorne

Auch nach drei Jahrzehnten denkt Kendl nicht ans Stillstehen. Zeitgeist bedeute für sie nicht Trendjagd, sondern Aufmerksamkeit für Menschen und Veränderungen. Eine Veranstaltung altere gut, wenn sie ihre Seele bewahre und Raum für Neues lasse.

Oder wie sie selbst sagt: „Im Kern geht es immer um Verbindung – und die kennt kein Alter.“