In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien verwandelt sich der Arkadenhof des Wiener Rathauses wieder in ein buntes Paradies für kleine Bücherfans. Zwischen Lesungen, Mitmachstationen und jeder Menge Kinderlachen steht beim Wiener Kinderlesefest vor allem eines im Mittelpunkt: die Freude am Lesen.

Bereits zum 15. Mal geht das beliebte Fest 2026 über die Bühne und zählt längst zu den größten Initiativen zur Leseförderung in Wien. In den vergangenen Jahren strömten zehntausende Kinder und Familien in den Arkadenhof, um gemeinsam in Geschichten einzutauchen und den Ferienstart zu feiern.

Gratis-Bücher und buntes Programm

Auch heuer wartet wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucherinnen und Besucher. Dank der Unterstützung zahlreicher Verlage darf sich jedes Kind über ein Gratis-Buch freuen. Dazu gibt es spannende Lesungen, kreative Mitmachstationen und viele Überraschungen rund ums Thema Bücher und Geschichten.

Die Veranstalter wollen damit vor allem eines erreichen: Kindern zeigen, dass Lesen Spaß machen kann – ganz ohne Druck und erhobenen Zeigefinger. Das vollständige Rahmenprogramm wird Anfang Juni auf der Website des Kinderlesefests veröffentlicht.

Lieblingsbuch verraten und woom-Bike gewinnen

Ein besonderes Highlight ist heuer das große Sommer-Gewinnspiel gemeinsam mit woom. Verlost wird ein woom Explore 5 – ein 24-Zoll-Kinderfahrrad für Kinder zwischen etwa sieben und elf Jahren beziehungsweise für eine Körpergröße von 125 bis 145 Zentimetern.

Mitmachen ist ganz einfach: Kinder beziehungsweise ihre Familien erzählen, welches Buch in den Sommerferien auf keinen Fall fehlen darf. Ob spannende Abenteuerstory, lustiger Comic oder ein echter Lieblingsklassiker – gefragt sind persönliche Buchempfehlungen für die Ferienzeit.

Fahrradübergabe live beim Fest

Die feierliche Übergabe des Fahrrads findet live beim Wiener Kinderlesefest am 2. Juli 2026 um 16 Uhr im Arkadenhof des Wiener Rathauses statt. Wichtig: Das Gewinnerkind muss bei der Übergabe persönlich anwesend sein.

WBB-Tipp: Wer seine Gewinnchance erhöhen möchte, sollte auch auf Instagram vorbeischauen und dort in den Kommentaren verraten, welches Buch im Sommer unbedingt mit in den Urlaub muss.