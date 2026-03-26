Künstlerische Darbietungen aus den eigenen Reihen, viele persönliche Begegnungen und das feierliche Anschneiden der Jubiläumstorte aus der hauseigenen Patisserie sorgten für einen rundum gelungenen Festtag.

Ein Haus am Puls der Zeit

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1986 hat sich das Haus Trazerberg zu einem wichtigen Ort im 13. Bezirk entwickelt. Besonders in den vergangenen Jahren wurde kräftig investiert: Die umfassende Modernisierung, die Ende 2024 abgeschlossen wurde, brachte zusätzliche Pflegeplätze für Wien.

„Das Haus Trazerberg hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und setzt wichtige Schritte in Richtung Zukunft.“

…betonte Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer der Häuser zum Leben. Moderne Infrastruktur, helle Aufenthaltsbereiche und ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld sorgen heute für hohe Lebensqualität – sowohl für Bewohner*innen als auch für das Team.

Ein Fixpunkt im Bezirk

Auch auf Bezirksebene genießt das Haus große Wertschätzung. Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl unterstrich die Bedeutung der Einrichtung für Hietzing:

„Seit 40 Jahren ist das Haus Trazerberg ein fixer Bestandteil unseres Bezirks. Hier finden ältere Menschen Sicherheit, Betreuung und Gemeinschaft.“

Besonders hob sie das Engagement der Mitarbeiter*innen hervor, die den Alltag im Haus mit viel Einsatz und Herz gestalten.

40 Jahre und kein bisschen leise

Direktorin Larissa Rebbe nutzte den feierlichen Rahmen, um ihrem Team sowie ihrer Vorgängerin zu danken. Der starke Zusammenhalt im Haus sei ein wesentlicher Erfolgsfaktor:

„Unsere Kolleginnen und Kollegen gestalten nicht nur Feste wie dieses aktiv mit, sondern sorgen jeden Tag für Lebensqualität und Nähe.“

Emotionale Momente und ein würdiger Ausklang

Zu den Höhepunkten des Nachmittags zählten die Ehrungen langjähriger Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen. Sie stehen stellvertretend für die vielen Geschichten, die das Haus Trazerberg in vier Jahrzehnten geprägt haben.