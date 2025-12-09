Wer kennt sie nicht, die Berge an Geschenkpapier, die sich nach der Bescherung rund um den Christbaum ansammeln? Zusammenfalten und fürs nächste Jahr aufheben ist die eine Option. Viel sinnvoller, kräfte- und zeitsparender ist es jedoch, die wiederverwendbaren 48er-Geschenksäcke zu verwenden. Die gibt es in verschiedenen Designs und sie sind das ganze Jahr über im 48er-Tandler erhältlich. Den kleinen gibt es um 4 Euro, den mittleren um 6 Euro und die XL-Version um 8 Euro. „Der Geschenksack ist auch ein großartiger Beitrag zur Kreislaufwirtschaft in unserer Stadt“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Nicht nur beim Verpacken, auch beim Schenken lässt sich nachhaltig denken.

Secondhand statt Neuware

Ob Möbel, Kleidung, Spiele, Musikinstrumente oder Bücher: Viele Geschenke müssen nicht zwingend teuer neu gekauft werden. Das große Sortiment im 48er-Tandler bietet noch bis 20. Dezember die bequeme Möglichkeit, Second-Hand-Geschenke und Deko für das Fest des Jahres preiswert zu erstehen. Mit etwas Glück finden sich auch exklusive Einzelstücke. Für Schnäppchen-Jäger und Vintage-Fans ist der 48er-Tandler eine wahre Fundgrube. Und mit dem 48er-Tandler-Gutschein lässt sich Altes, aber noch Gutes perfekt verschenken. Gutscheine um 5 Euro sind direkt im 48er-Tandler erhältlich. Kleiner Tipp: Sollte das bereitete Geschenk doch nicht passen, stehen auf allen Wiener Mistplätzen die 48er-Tandler-Boxen für gebrauchsfähige Waren zur Verfügung. Manche davon werden dann – ganz im Sinne des Weihnachtsgedankens – an karitative Einrichtungen vergeben.

Der 48er-Tandler mit seinen Standorten in Margareten und in der Donaustadt hat bis einschließlich 20. Dezember geöffnet. Von 22. Dezember bis 6. Jänner bleibt der 48er-Tandler geschlossen. Die Mitarbeiter melden sich ab 7. Jänner mit tollen Aktionen und schönen Secondhand-Waren zurück.

48er-Tandler Margareten

5., Siebenbrunnenfeldgasse 3

48er-Tandler Donaustadt

22., Percostraße 2

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr