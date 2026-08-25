Haus der Begegnung-50er mit Asterix & Popcorn!

Ein halbes Jahrhundert Bildung, Kultur und Begegnung: Das Haus der Begegnung in der Schwendergasse feiert seinen 50. Geburtstag – und lädt am 10. September zum großen Fest. Zum Finale gibt’s Kino unter freiem Himmel.

Seit 50 Jahren ist das Haus der Begegnung in der Schwendergasse 41 ein Fixpunkt in Rudolfsheim-Fünfhaus. Was 1976 als visionäres Zentrum für Bildung, Kultur und Freizeit eröffnet wurde, ist bis heute ein Treffpunkt für Menschen aus dem ganzen Bezirk.

Jetzt wird Geburtstag gefeiert – und zwar ordentlich: Am Donnerstag, 10. September, steigt ab 16 Uhr ein großes Platzfest. Mitmachangebote, Infostände, Beratung, Begegnung und kulinarische Schmankerln warten auf die Besucher.

Von der VHS bis zur Kegelbahn

Das Haus war von Anfang an mehr als ein Kurszentrum. Volkshochschule, Musikschule, Bücherei, Veranstaltungsräume, Restaurant und sogar eine Kegelbahn gehörten zum vielfältigen Angebot. Herzstück ist bis heute der große Veranstaltungssaal mit seiner charakteristischen 70er-Jahre-Holzvertäfelung und den markanten runden Leuchten.

Eine besondere Rolle spielte auch die Volkshochschule für Hörbehinderte, die 1979 in die Schwendergasse übersiedelte und dort ein österreichweit einzigartiges Bildungsangebot für gehörlose Menschen entwickelte.

50 Jahre – 50 Geschichten

Passend zum runden Geburtstag blickt eine Jubiläumsausstellung auf die bewegte Geschichte des Hauses zurück. Fotos, Programmhefte und persönliche Erinnerungen erzählen von fünf Jahrzehnten voller Kurse, Veranstaltungen, Begegnungen und gemeinsamer Erlebnisse.

Eröffnet wird die Schau am 10. September um 18 Uhr. Zu sehen ist sie bis Ende November bei freiem Eintritt.

Asterix erobert den Vorplatz

Zum großen Finale wird es dann filmreif: Am Abend verwandelt sich der Vorplatz in ein Gratis-Freiluftkino. Gezeigt wird „Asterix erobert Rom“ – ebenfalls ein Jubilar mit 50 Jahren auf dem Buckel. Dazu gibt’s kostenloses Popcorn.

50 Jahre Haus der Begegnung, freier Eintritt, Kino unter Sternen und jede Menge Programm: Rudolfsheim-Fünfhaus hat am 10. September allen Grund zum Feiern.