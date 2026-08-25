Mitmachen: Schönstes Tier-Foto und -Video gesucht

Der ORF sucht wieder die lustigsten, berührendsten, schönsten, originellsten, liebsten Fotos und Videos Ihrer tierischen Lieblinge. Bis 10. September haben Tierfans die Möglichkeit, auf extra.ORF.at die Schnappschüsse hochzuladen.

Eine ORF-Promi-Jury aus Tierexpertinnen und -experten trifft unter allen Einsendungen eine Vorauswahl der liebsten zehn Bilder und zehn Videos pro Kategorie (Hund, Katze, sonstige Tiere).

Danach sind die User/innen gefragt: Sie können von 22. September bis 6. Oktober per Online-Voting aus dieser Vorauswahl ihre Favoriten wählen. Jene jeweils drei Fotos und Videos, die Jury und Publikum am meisten berühren und begeistern, werden im Oktober prämiert und auf extra.ORF.at allen Tierfans präsentiert.

Details zur Wahl der liebsten Tiervideos und -fotos Österreichs sind ab sofort auf extra.ORF.at abrufbar.