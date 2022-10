50 Jahre Haus Laaerberg: Petticoat, Schlager und Oldtimer

Ein stimmungsvolles Fest feierte kürzlich das Haus Laaerberg anlässlich seines 50-jährigen Bestehens. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg.

Petticoat, Oldtimer, Hula-Hoop-Reifen – einen Tag lang stand das Haus Laaerberg ganz im Zeichen der 1950er-Jahre. Der Anlass? Das Haus feierte seine ersten 50 Jahre. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, BewohnerInnen und Gäste waren bester Laune. MitarbeiterInnen und zahlreiche BewohnerInnen folgten dem 50er-Dresscode.

Alfons Haider moderierte

Mehr als 200 BewohnerInnen und Ehrengäste folgten der Einladung von Direktor Stephan Duursma – darunter der Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz – und wohnten der offiziellen Feier am 12. Oktober bei. Niemand Geringerer als Alfons Haider führte unterhaltsam durch die Veranstaltung. Das Team Vienna, die KöchInnen-Kaderschmiede der Häuser zum Leben, verwöhnte die Gäste mit einem köstlichen Menü. Die Band Dolce Vita sorgte für schwungvolle Tanzmusik.

Schon am Vormittag war in und um das Haus eine Menge los. Es gab zahlreiche Stationen für BewohnerInnen, Angehörige und AnrainerInnen: eine Fotobox, Oldtimer, Hula Hoop, Popcorn & Zuckerwatte, das Food Bike der Häuser zum Leben, eine Rätselstation, eine berührende Vernissage „Damals und Heute“ in der Tag.Familie und vieles mehr. Besonders gut kam die Harley Davidson an, auf der man probesitzen und Fotos davon gleich mitnehmen konnte. Zu Schlagern wie dem „Babysitter-Boogie“, „Let’s twist again“ oder „Rote Lippen soll man küssen“ wurde schon am Vormittag fleißig das Tanzbein geschwungen.

Die Veranstaltung wurde von MitarbeiterInnen aus allen Abteilungen des Hauses Laaerberg organisiert. Auch BewohnerInnen waren in die Vorbereitungen involviert. Als Dankeschön für die – oft langjährigen – MitarbeiterInnen, die dafür sorgen, dass sich die BewohnerInnen rundum gut betreut fühlen, gab es am Abend im wunderschön geschmückten Gast.Haus noch ein MitarbeiterInnen-Fest. Auch hier wurde munter weitergetanzt.

Sechstes Haus des KWP

Das Haus Laaerberg wurde im Oktober 1972 als „Pensionistenheim Laaerberg“ in der Per-Albin-Hansson-Siedlung im zehnten Wiener Gemeindebezirk eröffnet. Es war das sechste Haus des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (damals Kuratorium Wiener Pensionistenheime).

Aktuell gibt es 30 Häuser zum Leben in Wien.