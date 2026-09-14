Poldi Huber feiert 50 Jahre Gastfreundschaft

Seit 50 Jahren ist Leopold „Poldi“ Huber Gastgeber aus Leidenschaft. Dieses besondere Jubiläum wurde nun im traditionsreichen Schreiberhaus in Neustift am Walde gebührend gefeiert.

Gemeinsam mit Tochter Stephanie Huber-Jordan begrüßte der Jubilar rund 350 Freunde, Wegbegleiter und prominente Gäste aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Society.

Ein Wiener Original

Das Schreiberhaus ist längst mehr als ein Heuriger: Für viele Stammgäste ist es ein Stück Wiener Lebensgefühl. Seit einem halben Jahrhundert prägt Poldi Huber das Haus mit Charme, Schmäh und echter Gastfreundschaft. Entsprechend groß war die Gratulantenschar beim Jubiläumsfest.

Moderator und Kabarettist Dieter Chmelar führte humorvoll durch den Abend, während die Original Deutschmeister gemeinsam mit der Neustifter Winzerkrone und den Weinhütern für echtes Wiener Brauchtum sorgten. Dompfarrer Toni Faber segnete den Wein und brachte seine guten Wünsche gewohnt pointiert auf den Punkt: „Bitte, Danke, Bussi, Amen.“

Für musikalische Stimmung sorgten Entertainer Gregor Glanz und Saxophonist Tom X. Eine besondere Erinnerung konnten sich die Gäste zudem selbst anfertigen: Am traditionellen Prägestock entstand die persönliche Schreiberhaus-Münze.

Münzen für die Stars

Im Mittelpunkt des Abends stand auch die Verleihung der legendären Schreiberhaus-Münzen. Für ihr Lebenswerk wurden Schauspieler Gerhard Ernst sowie Schauspielerin und Sängerin Maria Bill ausgezeichnet. Über eine Münze durften sich außerdem Opernsängerin Natalia Ushakova, Model Nadine Mirada, Christine Reiler sowie die Schauspielerinnen Lilian Klebow und Barbara Wussow und Schauspieler Albert Fortell freuen.

Besonders emotional wurde es bei einer posthumen Ehrung: Anlässlich seines 100. Geburtstags erhielt auch der unvergessene Peter Alexander eine Schreiberhaus-Münze. Stellvertretend nahm seine Schwiegertochter Rafaela Alexander-Neumayer die Auszeichnung entgegen.

Prominente Gratulanten

Unter den zahlreichen Gästen waren auch Christoph Fälbl, Andrea Händler, Eva Billisich, Julia Cencig, Serge Falck, Simone und Jacqueline Lugner sowie viele weitere bekannte Gesichter. Für Barbara Wussow ist das Traditionslokal sogar ein „erweitertes Zuhause“. Schon als Kind sei sie mit ihren Eltern gerne hier gewesen. Ihre Schreiberhaus-Münze wolle sie nun als „Stück Heimat“ und Glücksbringer mit aufs Traumschiff nehmen.

Für Poldi Huber selbst standen an diesem Abend jedoch nicht Auszeichnungen und Prominenz im Vordergrund, sondern die Menschen, die ihn über all die Jahre begleitet haben:

„Das Schönste an 50 Jahren Schreiberhaus sind nicht die Jahre selbst, sondern die vielen Menschen und Geschichten, die dieses Haus geprägt haben.“

Auch Tochter Stephanie blickt bereits nach vorne: Das Schreiberhaus sei für sie nicht nur Familienbetrieb, sondern „ein Zuhause voller Erinnerungen“. Das große Jubiläum war damit nicht nur ein Rückblick auf fünf Jahrzehnte Wiener Gastfreundschaft – sondern auch ein Prosit auf viele weitere Jahre im Schreiberhaus.