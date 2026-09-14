Super! Ein neuer Markt hat im 2. Bezirk eröffnet

Der neue BILLA Plus in der Lassallestraße 1 bietet auf über 2.300 m² noch mehr Frische, Regionalität und Service.

Mit der Eröffnung eines neuen BILLA PLUS inklusive Ausbildungszentrum in der Lassallestraße 1 erweitert BILLA sein Angebot in Wien um einen weiteren modernen Nahversorgungsstandort. Nach rund neun Monaten Bauzeit erwartet Kunden ab sofort auf einer Verkaufsfläche von 2.364,67 m² ein umfassendes Sortiment mit frischen Lebensmitteln, regionalen Spezialitäten und attraktiven Preisvorteilen. Insgesamt sind 60 Mitarbeiter am Standort beschäftigt.

Das Herzstück des neuen BILLA PLUS ist der großzügige Frischebereich mit saisonalem Obst und Gemüse, frischem Fleisch und Fisch in Bedienung sowie zahlreichen Produkten regionaler Produzenten. Im Regionalregal finden Kunden rund 200 Produkte von 43 Produzenten. Zu den regionalen Spezialitäten zählen unter anderem Delikatessgurken von Frey, Paprikahenderl von Hink und Ketchup von Blün aus Wien.