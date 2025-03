60 Jahre Herzenswärme und Teamgeist in der Pflege

Sechs Jahrzehnte sind vergangen, seit eine Gruppe junger Damen in der Rudolfstiftung – heute Klinik Landstraße – den Grundstein ihrer Ausbildung in der Pflege legte. Gemeinsam feierten sie kürzlich ihr 60-jähriges Jubiläum, begleitet von Bezirksvorsteher Erich Hohenberger und Pflegedirektorin Elisabeth Schartl. Ihre Zusammenkunft ist ein Zeugnis dafür, wie guter Pflegegeist über die Jahre hinweg lebendig bleibt.

Im Jahr 1962 begannen fast 18-jährige Mädchen ihre Ausbildung in der Krankenpflege. Drei Jahre intensiver, herausfordernder Ausbildungszeit gipfelte 1965 in der feierlichen Übergabe der Diplomurkunden. Genau dort, im Festsaal „Maria Theresia“ der damaligen Kapelle, entstand der Grundstein für langjährige Freundschaften und ein starkes Teamgefühl.

Erinnerungen an harte, aber wertvolle Zeiten

Die Absolventinnen blicken zurück auf eine Ära voller Herausforderungen: das Leben im Internat, endlose 24-Stunden-Dienste und Arbeit in belebten Kliniken mit Zimmern für zehn Patienten. Diese prägenden Erfahrungen schweißten sie zusammen und legten den Grundstein für eine Karriere, die bis heute von Kollegialität und gegenseitigem Respekt geprägt ist.

Gute Pflege als unerschütterliche Lebensaufgabe

Pflegedirektorin Elisabeth Schartl betont, dass sich vieles in der Gesundheits- und Krankenpflege verändert habe – doch der Kern bleibt derselbe: „Unsere täglichen Herausforderungen meistern wir gemeinsam als Team.“ Bezirksvorsteher Erich Hohenberger unterstreicht, wie bedeutsam der Einsatz der Damen für die Gesellschaft ist. Ihr Engagement in der Pflege – eine unersetzliche Säule guter Pflege – zeige, dass Teamarbeit und echte Freundschaft nicht nur in Erinnerungen, sondern auch in der praktischen Arbeit weiterleben. Diese Jubiläumsfeier war mehr als ein nostalgischer Rückblick: Sie steht als lebendiges Beispiel dafür, dass guter Pflegegeist, Engagement und Zusammenhalt auch nach 60 Jahren unverändert zum Erfolg beitragen.