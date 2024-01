„60 plus aktiv“ lädt zum zauberhaften Fest

Die Aktion „60 plus aktiv“ lädt ins Gemeindezentrum der Pfarre Gersthof in der Bastiengasse 18 zu einem „bezaubernden Nachmittag“ am 18. Jänner um 14:30 Uhr ein.

Ein zauberhaftes Neujahr im 18. Bezirk: Begrüßt wird mit einem Gläschen Sekt und ab 15 Uhr führt Dr. Martin Oswatitsch unter dem Motto: „Mit dem Flügel bezaubern – Mit Zauberei beflügeln ©“ durch den Nachmittag. Als klassisch ausgebildeter Pianist und aktives Mitglied des magischen Zirkels VMKW präsentiert er sein Klavierkonzert mit illusionären Einlagen als Kombination von Wissenschaft, Musik und Zauberei.

Oswatitsch versteht sein Publikum zu faszinieren und auf höchstem Niveau zu unterhalten. Selbstverständlich wird bei der Aktion „60 plus aktiv“ auch wieder ein kulinarisch attraktives Buffet geboten. Um Anmeldung im Pfarrsekretariat unter 01/479 22 92 oder per E-Mail an wilfried.kissich@gmail.com bis spätestens 17. Jänner wird gebeten, damit der Veranstalter einen Überblick über die Gästeanzahl bekommt. Auf einen fröhlichen Nachmittag freuen sich Maria Kissich und das Caritas-Team.

Gerhard Krause