Trotz strengerer Auf­lagen durch die Stadt steigen Wohnungsvermietungen über Airbnb & Co. weiterhin an. Vor allem illegale Angebote gehen immer mehr auf Kosten von leistbarem Wohnraum. Im 5. und 7. Bezirk hat man das Problem bereits bekannt und geht dagegen – teils sehr medienwirksam – vor.

Jetzt macht man sich auch auf der Wieden stark! Der Bezirk befürwortet es sehr, verstärkt Kontrollen durchzuführen, um Vermietungssünder aufzudecken. „Leistbares Wohnen für alle Bezirks­bewoh­n­er:in­nen ist eines meiner zentralen Anliegen. Deshalb begrüße ich es, dass vermehrt Kontrollen von AirbnB-Wohnungen vorgenommen werden, und setze mich auch in Zukunft für engmaschige Kontrollen ein“, so Bezirkschefin Lea Halbwidl.

Hilfe für Betroffene

Die Bezirksvorsteherin bietet außerdem Mieter:innen ihre volle Unterstützung an. Denn oftmals übernehmen Investoren Wohnhäuser, die ebenfalls bevorzugt für Kurzzeitvermie­tungen genutzt werden sollen. Zusammen mit der Mieterhilfe bietet der Bezirk deshalb im Jänner einen Beratungstermin an, bei dem sich Betroffene über ihre Möglichkeiten und Rechte informieren können:

21. Jänner, 15–17 Uhr,

Amtshaus Wieden,

4., Favoritenstraße 18

