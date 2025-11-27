Trotz strengerer Auflagen durch die Stadt steigen Wohnungsvermietungen über Airbnb & Co. weiterhin an. Vor allem illegale Angebote gehen immer mehr auf Kosten von leistbarem Wohnraum. Im 5. und 7. Bezirk hat man das Problem bereits bekannt und geht dagegen – teils sehr medienwirksam – vor.
Jetzt macht man sich auch auf der Wieden stark! Der Bezirk befürwortet es sehr, verstärkt Kontrollen durchzuführen, um Vermietungssünder aufzudecken. „Leistbares Wohnen für alle Bezirksbewohner:innen ist eines meiner zentralen Anliegen. Deshalb begrüße ich es, dass vermehrt Kontrollen von AirbnB-Wohnungen vorgenommen werden, und setze mich auch in Zukunft für engmaschige Kontrollen ein“, so Bezirkschefin Lea Halbwidl.
Hilfe für Betroffene
Die Bezirksvorsteherin bietet außerdem Mieter:innen ihre volle Unterstützung an. Denn oftmals übernehmen Investoren Wohnhäuser, die ebenfalls bevorzugt für Kurzzeitvermietungen genutzt werden sollen. Zusammen mit der Mieterhilfe bietet der Bezirk deshalb im Jänner einen Beratungstermin an, bei dem sich Betroffene über ihre Möglichkeiten und Rechte informieren können:
21. Jänner, 15–17 Uhr,
Amtshaus Wieden,
4., Favoritenstraße 18