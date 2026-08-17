Aktion scharf: Gleich 12 Festnahmen in einer Nacht

Polizei zieht Bilanz nach zwölf Stunden Schwerpunktaktion: Festnahmen, Anzeigen und sogar ein gefasster flüchtiger Einbrecher

Wien im Nacht-Visier der Polizei: Vergangene Woche haben die Stadtpolizeikommanden Döbling und Brigittenau gemeinsam mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) eine groß angelegte fremdenpolizeiliche Schwerpunktaktion durchgeführt. Von 16 Uhr bis 4 Uhr früh wurde kontrolliert – und die Bilanz hat es in sich.

120 Personen kontrolliert

Insgesamt führten die Beamten 120 Identitätsfeststellungen nach dem Fremdenpolizeigesetz durch. Dabei kam es zu 12 Festnahmen und 15 Anzeigen. Dazu kamen acht Anzeigen nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz sowie 22 weitere verwaltungsrechtliche Anzeigen.

Doch damit war der Einsatz noch lange nicht vorbei.

Kontrollen auf Wiens Straßen

Die Polizisten nahmen auch den Verkehr unter die Lupe. Dabei wurden neun Anzeigen erstattet. Zusätzlich gab es 14 Identitätsfeststellungen nach dem Sicherheitspolizeigesetz und drei weitere nach dem Verwaltungsstrafgesetz.

Auch Durchsuchungen standen auf dem Programm: 18 Personen, zwei Fahrzeuge beziehungsweise Behältnisse und zwei Räume wurden durchsucht. Dabei stellten die Beamten auch Suchtmittel sicher und erstatteten eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz.

Flüchtiger Einbrecher geht ins Netz

Für einen besonderen Erfolg sorgten schließlich Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling: Ihnen gelang es, einen flüchtigen Tatverdächtigen eines Einbruchsdiebstahls im 18. Bezirk anzuhalten und vorläufig festzunehmen.

Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen 24-jährigen ungarischen Staatsangehörigen. Brisant: Gegen ihn besteht ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für Österreich.

Zwölf Stunden, zahlreiche Kontrollen und 12 Festnahmen: Die Polizei spricht von einem wichtigen Beitrag zur Sicherheit in Wien. Die Schwerpunktaktion zeigt jedenfalls, wie breit die Beamten in dieser Nacht kontrollierten – vom Aufenthaltsrecht über den Straßenverkehr bis hin zur Fahndung nach einem mutmaßlichen Einbrecher.