Glück der Erde: Showtime beim fulminanten Pferdefest 

Am 5.9. und 6.9. dreht sich beim Pferdefest auf Schloss Hof alles um Pferde. Zum Abschluss der Ferien verzaubern die tierischen Artisten Groß und Klein mit einem abwechslungsreichen Showprogramm.

Am 5.9. und 6.9. stehen auf Schloss Pferde im Mittelpunkt. An beiden Tagen warten abenteuerliche Stunts, gefühlvolle Momente zwischen Pferd und Reiterin oder Reiter, jede Menge Action und ein abwechslungsreiches Showprogramm mit Pferden, Esel, Ponys & Co. auf Besucher.

Natürlich sind das Schloss und die Sonderausstellung „Verspielte Symmetrie-der Barockgarten als Gesamtkunstwerk“ ebenso geöffnet wie die prachtvollen Barockgärten und der Streichelzoo.

Das Showprogramm auf der Festwiese

Das erwartet die Besucher an beiden Tagen jeweils von 14 bis 17 Uhr

Traditionelle Eröffnung | Dragonerregiment Nr. 3

Horsemanship & Kinderspass | Verein e.motion

Die Schule rund ums Pferd | Landwirtschaftliche Fachschule Tullnerbach

Power aus dem Norden | Islandpferde Lassee

Akrobatik am Pferd | Voltigiergruppe St. Nepomuk

Ungarische Post Spezial | Niños de Caballos

Eleganz und Vielfalt | Showgruppe Moments in Black

Rasantes Trickreiten | Niños de Caballos

Auch abseits der Festwiese gibt es viel zu entdecken wie Bastelwerkstatt, Informations- und Verkaufsstände, Kulinarik sowie der Spielplatz, Laufrad-Parcours und der Wassererlebnispfad im Gutshof!

Mehr Infos und Tickets gibt es hier