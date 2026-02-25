Eigentum? Für viele klingt das derzeit nach einem Wunsch mit sehr langer Warteliste. Vor allem schlüsselfertige Wohnungen sind rar, begehrt – und oft preislich eine Herausforderung. Doch es gibt einen Weg, der wieder überraschend realistisch erscheint: die sanierungsbedürftige Altbauwohnung.

Was früher als mühsam galt, wird heute zur spannendsten Chance am Wiener Wohnungsmarkt. Unser Wohnungstipp der Woche zeigt, warum genau jetzt der richtige Moment sein kann, um aus „alt“ ganz bewusst „neu“ zu machen.

Was heißt Sanieren wirklich?

Sanieren bedeutet nicht, eine Baustelle „auf gut Glück“ zu kaufen. Es heißt, bestehende Substanz Schritt für Schritt an heutige Wohnbedürfnisse anzupassen.

Neue Leitungen, moderne Heizsysteme, zeitgemäße Bäder, optimierte Grundrisse oder neue Böden – all das gehört dazu. Oft fehlt im Altbau ein separates Bad, die Küche ist klein und geschlossen oder der Grundriss entspricht nicht mehr heutigen Vorstellungen vom offenen Wohnen. Genau hier liegt das Potenzial.

Sanierung heißt: mit Plan investieren.

Und aus Bestehendem etwas Passendes machen – inklusive erheblicher Wertsteigerung.

Der Charme bleibt, der Komfort kommt

Der große Vorteil liegt auf der Hand: Unsanierte Wohnungen sind in der Anschaffung günstiger. Gleichzeitig sind sie ein leeres Blatt.

Keine Kompromisse mit Geschmäckern aus vergangenen Jahrzehnten, keine halben Lösungen. Stattdessen entstehen offene Wohnräume, moderne Rückzugsorte und individuelle Details – eingebettet in hohe Räume, Flügeltüren und den unverwechselbaren Charme der Gründerzeit.

Der Altbau liefert die Seele, die Sanierung den Komfort.

Nachhaltig investieren

Auch ökologisch ist Sanieren ein starkes Statement. Bestehende Gebäude zu revitalisieren spart Ressourcen und Boden.

Im Zuge der Erneuerung lassen sich alte Gasetagenheizungen oder Konvektoren durch zeitgemäße Systeme ersetzen – gut fürs Klima und für die laufenden Kosten. Wer modernisiert, denkt nicht nur an sich, sondern auch an morgen.

Finanzielle Vorteile nutzen

Finanziell spielt der Zeitpunkt ebenfalls in die Karten:

Der Markt zeigt sich bei unsanierten Objekten aktuell verhandlungsbereiter. Zudem profitieren Erstkäufer noch bis 30. Juni 2026 vom Erlass der Grundbuchgebühren – Geld, das sinnvoll in Qualität, Ausstattung oder Planung investiert werden kann.

Der Wohnungstipp der Woche: Projektchance in 1030 Wien

Unser aktueller Tipp führt in den 3. Bezirk:

Zentrale Lage in 1030 Wien, direkt am Rennweg, nur wenige Schritte vom Schloss Belvedere entfernt.

41,07 m²

Obergeschoß

klassische Altbausubstanz

ideale Projektgröße für Eigennutzer oder Anleger

Eine seltene Gelegenheit für alle, die nicht einfach eine Wohnung suchen, sondern ein Zuhause gestalten möchten.

Alle Details sowie das Exposé zum Projekt „Zum Schützen“ finden Sie bei Vienna Estate!