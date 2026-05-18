Der Grundstein für die heutige ViennaEstate wurde am 17. Mai 2006 gelegt. An diesem Tag dokumentierten Satzung und Hauptversammlungsbeschluss die Gründung der Immobilienfirma. Die Eintragung ins Firmenbuch folgte am 20. Juli desselben Jahres.

Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen – nicht durch kurzfristige Sprünge, sondern mit einer klaren strategischen Ausrichtung. Heute deckt die Gruppe den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ab: vom Asset Management über die Hausverwaltung und das Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen.

Fokus auf Stabilität und Verantwortung

Vorstandsvorsitzender Mag. Peter Lazar sieht den Erfolg vor allem in der konsequenten Unternehmenshaltung begründet: „20 Jahre ViennaEstate sind für mich vor allem eine Geschichte der Haltung: Wir sind gewachsen, ohne uns zu verbiegen. Stets mit einem klaren Fokus auf Substanz, Verantwortung und Teamleistung.“

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten habe sich laut Lazar gezeigt, wie wichtig ein stabiles und langfristig ausgerichtetes Geschäftsmodell sei.

Nachhaltiges Wachstum statt schneller Deals

Auch Vorstand Helmut Dietler, seit 2014 Teil des Vorstandsteams, betont die Bedeutung des gemeinsamen Aufbaus: „Wenn man auf 20 Jahre zurückblickt, bleiben nicht einzelne Deals in Erinnerung, sondern das, was man gemeinsam aufgebaut hat: Prozesse, Vertrauen und ein Unternehmen, das auch unter Druck handlungsfähig bleibt.“

Besonders hervorgehoben wird dabei die Rolle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne deren Engagement und Verlässlichkeit wäre die Entwicklung der vergangenen Jahre nicht möglich gewesen, so Dietler.

Meilensteine der vergangenen 20 Jahre

Anlässlich des Jubiläums hat ViennaEstate außerdem die wichtigsten Stationen der Unternehmensgeschichte in einer kompakten Meilenstein-Übersicht zusammengefasst. Damit blickt die Gruppe nicht nur auf ihre Entwicklung zurück, sondern auch auf die nächsten Schritte in einem weiterhin herausfordernden Immobilienmarkt.