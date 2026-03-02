Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hat vor dem Amtshaus Hernals demonstriert und die Forderung nach einem fixen Tunnelleitsystem für die Amphibien am Hanslteich lautstark kundgetan. Bereits nach einer halben Stunde trat Bezirksvorsteher Peter Jagsch (SPÖ) vor die versammelten Tierschützer und versprach, dass die Bauarbeiten am Hanslteich wie versprochen noch heuer durchgeführt werden sollen.

Finanzieren will der Bezirk das Tunnelsystem eigenständig mit einer Querfinanzierung aus der Ländlichen Entwicklung. Die Kröten, Frösche und Molche, die am Weg vom und zum Laichgewässer jedes Jahr zu Tausenden überfahren werden, können dann selbständig die Straße queren und sind nicht mehr auf die Hilfe von hunderten freiwilligen Helfern angewiesen. Alle Amphibienarten Wiens stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten, jedes Jahr dokumentieren die Tierschützer weitere Rückgänge.

Tunnellösung

Auch am Schottenhof wird einer langjährigen Forderung des VGT nach einer Verbesserung des bestehenden Tunnels nachgekommen. Penzing und Hernals finanzieren dort weitere Tunnel für die querenden Amphibien. Die Bauarbeiten sollen hier bereits im heurigen Mai fertiggestellt werden. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer hatten dort jahrelang eigenständig Amphibien gerettet und über die Straße gebracht.

Erfolgreich

Projektleiterin Mag. Heidi Lacroix:

„Gestern war ein Freudentag für den VGT und ein Freudentag für die Amphibien des Wienerwalds. Dass die blutigen Massaker, die sich hier besonders im Frühjahr in Regennächten abgespielt haben, bald ein Ende haben werden, ist eine große Erleichterung. Denn nur durch fixe Schutzanlagen kann unsere wertvolle Amphibien-Population nachhaltig geschützt werden.“

Von den Tunneln, die unter der Straße durchführen, profitieren auch Reptilien und Kleinsäuger. Die Demonstranten bedankten sich bei Bezirksvorsteher Pater Jagsch aber auch bei den Grünen Hernals und Penzing für ihre langjährige Unterstützung auf dem Weg zu einem Amphibien-Tunnel. Ein besonderer Dank wurde auch den zahlreichen freiwilligen Helfern zuteil, die jedes Jahr unter den widrigsten Bedingungen die Kröten und Molche am Zaun einsammeln.

Der VGT wird heuer noch mit der altbewährten Zaun-Kübel-Methode Amphibien über die Straße tragen. Eine Einschulung findet am 1. März beim Hanslteich statt.