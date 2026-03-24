Der Frühling weckt die Reiselust und was könnte schöner sein, als innerhalb von 75 Minuten von der Wiener Innenstadt in die charmante Altstadt von Bratislava zu gleiten? Der Twin City Liner, der Schnellkatamaran der Central Danube, startet in die Jubiläumssaison 2026. Er verspricht nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch jede Menge Komfort und attraktive Aktionen für Familien, Studierende und Senioren.

Die Jubiläumssaison 20 Jahre Twin City Liner zeigt eindrucksvoll, wie sehr dieses Angebot unsere Stadt bereichert. Der Twin City Liner ist ein wichtiges Aushängeschild für den Tourismus und stärkt unseren Wirtschaftsstandort“,

erklärt Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak zum Saisonstart.

Tagesausflug nach Bratislava

Die Reise beginnt an der Schiffsstation City am Schwedenplatz. Vorbei an den idyllischen Auwäldern des Nationalparks Donauauen, der Burgruine Theben und Hainburg gleitet der Twin City Liner stromaufwärts direkt ins Herz von Bratislava. Ob man den Ausblick an den Panoramafenstern genießt oder an Deck frische Luft tankt – die Fahrt ist ein echtes Erlebnis, bei dem Alltag und Stress wie von selbst über Bord gehen.

Komfort und Service an Bord

Der Twin City Liner ist vollklimatisiert, bietet bequeme Sitzplätze, ein großzügiges Freideck, kostenloses Satelliten-WLAN, Ladeanschlüsse und sogar Fahrradhalterungen. Ein vielfältiges Speisen- und Getränkeangebot rundet das Angebot ab. Wien Holding-Geschäftsführer Oliver Stribl betont: „Ob Familienausflug, Wochenendtrip oder Schulprojektwoche – der Twin City Liner ist die ideale Wahl und bietet seinen Gästen eine Vielzahl attraktiver Aktionen.“

Aktionen rund ums Jubiläum

Zum Jubiläum 2026 setzt der Twin City Liner auf attraktive Jubiläumsaktionen:

Familienwochen (bis 30.4.): Zwei Kinder bis 17 Jahre reisen gratis.

Zwei Kinder bis 17 Jahre reisen gratis. Super Dienstag: 50 % Ermäßigung für Senior:innen, Studierende und Zivildiener

50 % Ermäßigung für Senior:innen, Studierende und Zivildiener Lehrlings-Special: 50 % Rabatt.

50 % Rabatt. Schulgruppen: Ab 15 Schüler*innen 50 % Rabatt, zwei Begleitpersonen frei

Ab 15 Schüler*innen 50 % Rabatt, zwei Begleitpersonen frei Red Ticket: Streng limitiert, 25 Euro pro Strecke

Streng limitiert, 25 Euro pro Strecke Menschen mit Behinderungen: 50 % Ermäßigung, auch für eine Begleitperson

Ab 1. Mai werden täglich sechs Abfahrten angeboten. Montag bis Donnerstag starten die Fahrten um 9 Uhr, Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen sogar dreimal täglich. Mit Platz für 250 Personen, Premium-Sitzen und der Captain’s Lounge auf dem Oberdeck bietet der Schnellkatamaran ein Erlebnis, das Komfort und Geschwindigkeit perfekt vereint.

Tickets und Informationen unter +43 (0)1 904 88 80 oder online auf www.twincityliner.com