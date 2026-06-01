Manchmal braucht es nicht viel, um echtes Urlaubsgefühl zu erzeugen: Sonne auf der Haut, warmes Thermalwasser und das leise Gefühl, angekommen zu sein. Genau dieses Setting bietet das Thermenresort Laa im niederösterreichischen Weinviertel – und macht damit selbst einen spontanen Tagestrip zur kleinen Sommerreise.

Das weitläufige Resort verbindet mehrere Erlebniswelten unter einem Dach: eine öffentliche Therme für Familien und Tagesgäste, ein exklusives Premium Day Spa für Erwachsene, ein 4-Sterne-Superior-Hotel und – für alle, die es maximal privat mögen – luxuriöse Silent Villas direkt am Wasser. Damit ist klar: Hier findet jede Form von Sommer-Auszeit ihren Platz.

Genussmomente für entspannte Sommertage

Zu einem gelungenen Sommertag gehört natürlich auch das passende kulinarische Programm. Genau deshalb setzt das Thermenresort Laa in den Sommermonaten auf genussvolle Extras: von leichten Sommergerichten bis zu besonderen kulinarischen Highlights, die den Thermentag noch ein bisschen schöner machen. Das Motto: genießen, entschleunigen und einfach bleiben, wo es gerade am schönsten ist.

Silent Spa: Adults only mit Sommer-Specials

Wer statt Familienzeit lieber absolute Ruhe sucht, findet sie im exklusiven Silent Spa. Der Adults-only-Bereich ist der Rückzugsort für alle, die Wellness besonders stilvoll erleben möchten – mit großzügigen Ruhebereichen, edlem Ambiente und wohltuender Entschleunigung.

Ein echtes Highlight: Der beliebte Sommertarif gilt den ganzen Sommer über. Zusätzlich sorgen die besonderen Silent Spa Summer Events inklusive BBQ-Genuss unter freiem Himmel für außergewöhnliche Sommerabende – entspannt, genussvoll und mit echtem Urlaubsgefühl.

Sommer-Auszeit im 4*S Hotel mitten im Weinviertel

Wer aus einem Wellnesstag gleich ein ganzes Wochenende machen möchte, verlängert die Auszeit einfach im 4*S Hotel des Resorts. Eingebettet in die sanfte Weinviertler Landschaft verbindet das Haus Erholung, Kulinarik und stilvollen Komfort zu einer entspannten Sommerdestination. Besonders attraktiv sind dabei die saisonalen Angebote: Im Juni erhält die Begleitperson an ausgewählten Terminen 50 Prozent Ermäßigung – perfekt für alle, die ihre Sommer-Auszeit am liebsten zu zweit genießen.

Luxus pur in den Silent Villas

Noch exklusiver wird es in den Silent Villas. Wer maximale Privatsphäre sucht, erlebt hier das exklusivste Kapitel des Resorts. Hier wartet Luxus pur: private Rückzugsorte, stilvolles Design und als besonderes Highlight ein eigener privater Badeteich für ungestörte Wohlfühlmomente. Mehr Ruhe, mehr Exklusivität und mehr Sommer geht kaum.

Das Thermenresort Laa zeigt, wie unkompliziert Sommerglück sein kann: Sonne auf der Haut, Thermalwasser im Blick und das Gefühl, einfach mal nichts zu müssen. Ob Sommertherme, Silent Spa, Hotel oder luxuriöse Silent Villa – hier wird aus einem freien Tag ganz schnell ein kleiner Urlaub. Und manchmal ist genau das alles, was ein perfekter Sommer braucht.

Mehr Infos unter therme-laa.at