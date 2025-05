ART OF CART feiert 25 Jahre Promi-Rennen für den guten Zweck

Am 24. Mai hieß es zum 25. Mal: Start frei für ART OF CART! Das wohl energiegeladenste B2B-Event des Landes feierte sein Jubiläum mit einem Feuerwerk aus Rennsport-Emotionen, prominenten Gesichtern und hochkarätiger Wirtschaftspräsenz.

Veranstalter und Gründer Peter Saliger blickt stolz zurück: „In 25 Jahren ist ART OF CART zum weltweit einzigen Kart-Event geworden, das auf drei Kontinenten in 13 untypischen Locations stattgefunden hat.“ Insgesamt 1.957 Marken, 15.372 Fahrerinnen und Fahrer sowie über 63.000 VIP-Gäste prägten das Event, das längst zur Legende im Eventkalender geworden ist.

Mehr als ein Rennen: Der gute Zweck im Fokus

Was ART OF CART besonders macht, ist nicht nur die Geschwindigkeit, sondern das Ziel: Gutes tun. Auch 2025 kamen wieder zwei ausgewählte Organisationen zum Zug – Wings for Life und Iron Road for Children. Insgesamt 100 Teams, bestehend aus 83 Prominenten und 86 Unternehmerinnen und Unternehmern samt Mitarbeitenden, engagierten sich für den Charity-Gedanken. Der beeindruckende Spendenerlös: 38.000 Euro.

Prominente Power auf der Rennstrecke

Das Jubiläumsrennen war gespickt mit Stars und Sternchen: Reality-TV-Stars wie Yeliz Koc und Christina Grass, Ski-Legende Elisabeth Görgl, Miss Europe Beatrice Turin sowie Schauspieler Mark Keller und Kabarettist Reinhard Nowak mischten sich unter das Fahrvolk. Auch Motorsportgrößen wie Corinna Kamper, Christian Abt und Johannes Wibmer trugen zur Hochspannung auf der Strecke bei. Social-Media-Star Satansbratan und Musikgrößen wie Michael Klimas und Rolf Stahlhofen rundeten das prominent besetzte Starterfeld ab.

Die Kunst des Warenkorbs

Doch warum heißt das Event eigentlich „Cart“ mit C? Die Antwort ist ebenso originell wie einprägsam: Der Ursprung liegt in der PlusCity in Linz, wo der Begriff „Warenkorb“ ins Englische übersetzt wurde – „Cart“. Daraus entwickelte sich die unverwechselbare Marke ART OF CART – eine kunstvolle Verbindung von Wirtschaft, Wettbewerb und Wohltätigkeit.

Netzwerken mit Star-Appeal

Für Peter Saliger ist ART OF CART weit mehr als ein Rennen: „Es ist Netzwerken auf emotionaler Ebene – eine Bühne mit Starcharakter, auf der Kunden, Mitarbeitende und Prominente sich auf Augenhöhe begegnen.“ Besonders im digitalen Zeitalter gewinnt dieser persönliche, actionreiche Austausch immer mehr an Bedeutung. Kein Wunder also, dass das Event in den letzten 25 Jahren zur Kultmarke heranwuchs – und mit Spannung erwartet wird, was in den nächsten 25 noch alles folgt.