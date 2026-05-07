Bereits am frühen Nachmittag füllte sich der idyllische Gastgarten rund um den Mosesbrunnen mit gut gelaunten Besucherinnen und Besuchern. Bei feinen Drinks und raffiniertem Fingerfood aus der Artner-Küche wurde geplaudert, gelacht und auf die neue Saison angestoßen.

Hausherr Markus Artner begrüßte die Gäste persönlich, bevor ein besonderer Höhepunkt des Nachmittags präsentiert wurde: das neue „ART-Fass“ des Künstlers Franz Josef Baur. Das kunstvoll gestaltete Fass wurde mit floralen Elementen aus Trockenblumen verziert und sorgte sofort für Begeisterung unter den Gästen.

„Heimat ist ein Gefühl“

In einer sehr persönlichen Rede sprach Franz Josef Baur über die Bedeutung seines Werkes und die Erinnerungen, die damit verbunden sind. Die verwendeten Trockenblumen erinnerten ihn an seine Kindheit am Bauernhof, an gepresste Blumen zwischen Buchseiten und an unbeschwerte Sommertage in der Natur.

„Heimat ist nicht nur ein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Und der Artner ist für mich ein solcher Ort geworden.“

…so der Künstler berührend vor den Gästen.

Gastgeber Markus Artner bezeichnete Baur augenzwinkernd bereits als „Inventar des Hauses“, da der Künstler seit Jahren zu den Stammgästen zählt.

Segnung durch Dompfarrer Anton Faber

Für einen besonders emotionalen Moment sorgte die Segnung des Kunstwerks durch Anton Faber. Mit warmen Worten verlieh der Dompfarrer dem ART-Fass und dem Ort seinen Segen – ein symbolischer Akt, der viele Gäste sichtbar bewegte.