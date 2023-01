Beim Teutates! Zlatan Ibrahimović als Römer

Seit 1959 faszinieren die Abenteuer der Gallier Asterix und Obelix Jung und Alt weltweit. Für Fans des französischen Comic-Hits wartet das neue Jahr mit guten Nachrichten auf: Im Mai erscheint die neueste Realverfilmung und im Oktober erscheint das 40. Asterix-Band.

Ins Reich der Mitte

Der Kinofilm bringt die Gallier nach 10 Jahren wieder auf die Kinoleinwand. Das neueste Filmabenteuer führt die Helden in das Reich der Mitte.

Wir schreiben das Jahr 50 v. Chr. Die Kaiserin von China befindet sich nach einem Staatsstreich in Gefangenschaft. Mithilfe eines phönizischen Händlers und ihrer Leibwächterin kann deren Tochter nach Gallien fliehen. Dort trifft sie auf Asterix und Obelix. Die beiden unzertrennlichen Helden sind gerne bereit, der Prinzessin bei der Rettung ihrer Mutter und der Befreiung ihres Landes zu helfen. Und so beginnt eine lange Reise und ein großes Abenteuer auf dem Weg nach China. Aber Cäsar und seine mächtige Armee dürstet es nach einem neuen Siegeszug und so sind auch sie auf dem Weg zum Reich der Mitte …

Für den Film wechselt der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimović erstmals auf die Leinwand: Er übernimmt die Rolle des Römers Caius Antivirus.

Bevor der Film von Regisseur Guillaume Canet in die Kinos kommt erscheint im April das illustrierte Album zum Film.

Jubiläums-Band

Ein neuer Band soll am 26. Oktober erscheinen. Mit an Bord für das 40. gallische Abenteuer ist der neue Autor Fabrice Caro, genannt Fabcaro. Zeichner Didier Conrad freut sich über die Verstärkung im Asterix-Team. „Mit Fabcaro macht es mindestens genauso viel Spaß wie mit Jean-Yves Ferri. Sie stecken beide voller Ideen und es bereitet mir sehr viel Spaß, ihre Geschichten in Bilder festzuhalten. Der nächste Comic ist voller Überraschungen und spektakulären Wendungen!“

Gemeinsam treten sie in die Fußstapfen der genialen Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo und erzählen das neue Abenteuer von Asterix dem Gallier, dessen Comicgeschichten Millionen Leser rund um den Globus seit über sechs Jahrzehnten begeistert. Seit 1959 wurden weltweit 393 Millionen Alben in 117 Sprachen und Dialekten verkauft