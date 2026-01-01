Im Mittelpunkt der größten Mitmachaktion Österreichs steht die Erforschung der häufigsten und am weitesten verbreiteten Wintervogelarten in unseren Städten und Dörfern, wie Amseln,

Spatzen, Finken und Meisen. Von 3. bis 6. Jänner 2026 heißt es wieder: „Zähl mit uns!”. „Zählen Sie eine Stunde lang die Vögel im Garten, am Balkon oder im Park und melden Sie uns Ihre Beobachtungen. Sie erbringen damit einen wertvollen Beitrag zur Erforschung unserer winterlichen Vogelwelt. Daneben gibt es tolle Preise zu gewinnen!“, weiß Evelyn Hofer von BirdLife Österreich.

Auch Vogelfans, die noch wenig Erfahrung mit der Bestimmung von Vögeln haben, sind herzlich eingeladen, mitzuzählen.“ Vorab kann an Hand von online Vogelquizzen geübt werden. Die Quizze sind in verschiedenen Schwierigkeitsgraden verfügbar und bieten sowohl Einsteigern als auch Fortgeschrittenen eine unterhaltsame Möglichkeit, ihr Wissen zu testen und Neues zu lernen.

Infos dazu gibt es unter www.birdlife.at/vogelschutz/citizen-science/vogelquizze/

Das ist 2026 neu

Erstmals wird die „Stunde der Wintervögel“ von einem Zeichenwettbewerb für Kinder begleitet. BirdLife Österreich lädt alle jungen Natur- und Zeichenbegeisterten ein, ihren Lieblingsvogel im Winter zu zeichnen. Die Österreichische Post AG verwandelt die Siegerbilder in echte Briefmarken für unsere Gewinner. Unter allen Einsendungen wird zudem ein MY Junior 7×28 Fernglas von Swarovski Optik verlost.

Infos dazu gibt es unter stunde-der-wintervoegel.at/zeichenwettbewerb-upload/

Was es sonst noch gibt

Auch dieses Mal suchen wir wieder den besten Wintervogel-Schnappschuss rund ums Futterhaus! Sie können Ihre Fotos und kurze Videosequenzen ganz einfach online hochladen. Für das allerschönste Foto/Video winkt ein unvergessliches Erlebnis im Foto-Hide oder eine spannende Seewinkel-Safari der St. Martins Therme & Lodge!

Infos dazu gibt es unter stunde-der-wintervoegel.at/foto-video-upload/

Wie viele Vögel und welche gefiederten Überraschungen werden diesmal in Österreichs Gärten flattern? Der Teilnahmefolder ist unter buero@birdlife.at oder 01/522 22 28 kostenfrei zu bestellen oder online abzurufen unter www.birdlife.at .