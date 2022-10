Auf „Jagd“ im Tiergarten Schönbrunn

Name: Daniel Zupanc

Beruf: Fotograf

Persönliches: Geboren und aufgewachsen in Kärnten, Vater von 2 Kindern

Alter: 53 Jahre

Was ich an Hietzing mag: Ich schätze die ausgedehnten Grünoasen, die auch vielen Wildtieren ein Zuhause bieten. Und natürlich den Tiergarten Schönbrunn. Hier kann man Tiere aus aller Welt in naturnahen Habitaten erleben.

Was mir wichtig ist: In Zeiten der Unzufriedenheit bewusst daran zu denken, was wirklich zählt: Familie und Gesundheit! Auf diesem Fundament kann man alles errichten.