Ab 17. November zieht der Duft handgefertigter Schokoladenkunst ins Erdgeschoss des Wiener Kaufhaus Steffl: Die Salzburger Traditionsmanufaktur Berger Feinste Confiserie eröffnet dort ein festliches Pop-up und bringt ein Stück ihrer preisgekrönten Confiseriekunst in die Wiener Innenstadt. Für alle Passanten, Bummler und Schokofans gibt es in dieser Zeit eine besondere Überraschung: Herzstück des Auftritts ist eine eigens kreierte Stephansdom-Schokolade – eine Hommage an Wiens Wahrzeichen, perfekt geeignet als Mitbringsel, Weihnachtsgeschenk oder zum Selbstvernaschen.

Willkommen in der Kreativwerkstatt

Neben der exklusiven Wiener Edition präsentiert Berger eine Auswahl ihrer schönsten Kollektionen – von zart gefüllten Tafeln über elegante Geschenkboxen bis zu saisonalen Kreationen. Alle Produkte sind nicht nur kulinarisch, sondern auch ästhetisch ein Statement: Das Familienunternehmen aus Lofer ist bekannt für seine Designaffinität und Themenkollektionen, die Schokolade regelmäßig in neues Gewand kleiden – inspiriert von Kunst, Natur oder besonderen Orten wie Wien.

Der Auftritt im Steffl ist das erste Pop-up von Berger Feinste Confiserie in Wien. Bisher war das Familienunternehmen vor allem im Westen Österreichs vertreten. Mit dem temporären Store wagt Berger nun erstmals den Schritt in die Hauptstadt und bringt ein Stück Salzburger Handwerkskunst mitten in die Wiener City.