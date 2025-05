Ausflugstipps für Wiener: Mit dem Zug ins Abenteuer

Ob Neusiedler See, Schneeberg oder Kamptal – die Regionalverkehre im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) bringen Sie bequem und klimafreundlich in die schönsten Ausflugsregionen.

Zum Start der Rad- und Ausflugssaison treten in vielen Regionen wieder die Sommerfahrpläne in Kraft. Neben touristischen Regionalbahnen sind auch spezielle Angebote wie Ausflugszüge mit Extraausstattung im Einsatz. Um Ausflugsfreunden eine entspannte Rückreise zu ermöglichen, bietet die Kamptalbahn ab sofort wieder einen zusätzlichen Spätzug ab Horn: An Freitagen, Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen fährt ein Zug um 22.04 Uhr ab Horn über Krems (Ankunft 23.41 Uhr) weiter nach St. Pölten (Ankunft 23.54 Uhr). Um 23.01 Uhr gibt es in Hadersdorf/Kamp einen Umstieg in den REX4 Richtung Wien.

Fahrt nach St. Pölten

Die Verbindung in die NÖ-Landeshauptstadt St. Pölten ist täglich verfügbar, unabhängig vom Wochentag. Zusätzlich stehen erweiterte Radkapazitäten in den Zügen der Kamptalbahn und Kremser Bahn zwischen St. Pölten, Krems und Horn zur Verfügung. So werden Routen wie der Kamptal-Radweg oder die Kamp-Thaya-March-Radroute noch besser öffentlich erreichbar.

Auf zum Schneeberg

Auch am Schneeberg hat die Ausflugssaison begonnen. Die Puchberger Bahn verkehrt im Stundentakt zwischen Wiener Neustadt und Puchberg am Schneeberg. Nach Wiener Neustadt bestehen gute Anschlüsse aus Wien (etwa mit dem schnelleren CJX9), aus Payerbach-Reichenau, Semmering, Aspang oder Sopron. So lassen sich der Luftkurort Puchberg am Schneeberg sowie – dank gut getakteter Busverbindungen – auch die Hohe Wand von Wien aus in rund 75 Minuten erreichen. Am Wochenende und an Feiertagen gibt es zusätzlich eine direkte Verbindung von Wien Hauptbahnhof (ab 8.37 Uhr) nach Puchberg am Schneeberg sowie retour (ab 16.36 Uhr).