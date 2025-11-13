Bezirksvorsteher Alex Nikolai begrüßte die Gäste der traditionellen Veranstaltung zum letzten Mal in diesem Saal – im kommenden Jahr wird das Amtshaus in der Karmelitergasse renoviert:

,,Und dann bekommen wir einen neuen, noch schöneren Festsaal, in den wir unsere Unternehmerinnen und Unternehmer ehren können.‘‘

Medizinische Helden

Die begehrten Trophäen im Bereich der medizinischen Versorgung gingen an die Kinderarztordination Philou, die Arztgemeinschaft in der Raimundgasse und an die Innere Medizin Augarten mit Dr. Michael Schlesinger, der auf der Bühne das Geheimnis seines Erfolgs verriet: ,,Bei uns werden Kassenpatienten wie Privatpatienten behandelt.‘‘

Prater und Spielsachen

Bei den Business-Awards standen der Prater und Spielwaren-Geschäfte im Mittelpunkt: In der Kategorie der Kleinbetriebe freute sich Fredo Nemec mit seinen Vergnügungsbetrieben wie die Marina, die Jelly Bells, Hallo Wien und den Jumpingtower über Platz eins. Bei den Mittelbetrieben wurde das Wiener Riesenrad Zweiter, was die versammelte Eigentümer-Familie Lamac sehr freute. In dieser Sparte gewann Spielwaren Heinz, Heidemarie und Michael Heinz sind ja Stammgäste bei dieser Gala. Ihre Mitbewerber vom Geschäft ,,Wildes Böckle‘‘ wurden übrigens bei den Kleinbetrieben Zweite.

Ein Tänzer im Vierer-Takt

Bei den Großbetrieben holte sich Chris Lachmuth mit seiner Tanzschule in der Wehlistraße den Siegerpokal – quasi im Vierer-Takt: ,,Zum vierten Mal in Serie zu gewinnen, ist schon etwas ganz Besonderes! Ich möchte mich bei den vielen Wählerinnen und Wählern bedanken.‘‘ Insgesamt waren über 130.000 Stimmen abgegeben worden.

Gewinner-Liste der Leopoldstadt-Awards 2025

Bezirks Medical Awards

Innere Medizin Augarten

Kinderarztordination Philou

Arztgemeinschaft

Bezirks Award Barrierefreiheit

Rothen Haarstudio

Kleinbetriebe

1. Platz: Vergnügungsbetriebe Fredo Nemec

2. Platz: Wildes Böckle

3. Platz: Insider of Hair

Mittelbetriebe

1. Platz: Spielwaren Heinz

2 Platz: Wiener Riesenrad

3. Platz: Raiffeisen Immobilien

Großbetriebe

1. Platz: Tanzschule Chris

2. Platz: DDSG Blue Danube

3. Platz: Mi pu mi Games

©Sandra Oblak