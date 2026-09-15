Wien sagt Danke für 2.150 begrünte Baumscheiben

In Wien werden rund 2.150 Baumscheiben begrünt. Hinter jeder einzelnen stehen Menschen, die pflanzen, gießen, pflegen und ihr Wohnumfeld mitgestalten. Dieses Engagement steht im Mittelpunkt der GB*Garteldankfeste 2026.

Ein paar Quadratmeter Erde, bunte Blüten und viel Herzblut: Wer in Wien eine Baumscheibe bepflanzt oder einen Nachbarschaftsgarten pflegt, macht sein Wohnumfeld ein Stück lebenswerter. Mittlerweile werden in der Stadt rund 2.150 Baumscheiben von engagierten Bewohnerinnen und Bewohnern gehegt und gepflegt. Die Mini-Gärten fördern die Artenvielfalt, verbessern das Mikroklima und verwandeln graue Straßen in grüne Inseln. Hinter jeder Fläche stehen Menschen, die gießen, jäten und ihr Grätzl mitgestalten.

„Wien ist die Stadt des Miteinanders und die Wienerinnen und Wiener zeigen, wie viel wir gemeinsam für unsere Stadt bewegen können. Wo Menschen Verantwortung für ihre Nachbarschaft übernehmen, entsteht mehr Zusammenhalt. Dieses Engagement wird in Wien gefördert und gelebt!“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Gemeinsam den Garten feiern

Als großes Dankeschön für diesen Einsatz lädt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) im September und Oktober zu sechs „Garteldankfesten“ ein. Den Auftakt macht am Donnerstag, dem 17. September 2026, von 17 bis 19 Uhr das Stadtteilbüro in der Brünner Straße 34–38 im 21. Bezirk.

Alle Feste im Überblick

17. September 2026, 17–19 Uhr | 19. und 21. Bezirk

GB*Stadtteilbüro, Brünner Straße 34–38/8/R10, 1210 Wien

Fotoausstellung und Vorstellung von „Garteln ums Eck“, Austausch und Vernetzung bei Snacks und Getränken.

25. September 2026, 17–20 Uhr | 1., 2. und 20. Bezirk

GB*Stadtteilbüro, Max-Winter-Platz 23, 1020 Wien

„Lange Tafel“ mit Heurigenbuffet und Kräuterdrinks, Gartel-Bingo, Mini-Pub-Quiz, Best-Practice-Einblicke und Kinderprogramm.

6. Oktober 2026, 18–21 Uhr | 6., 12., 13., 14., 15. und 23. Bezirk

GB*Stadtteilbüro, Sechshauser Straße 23, 1150 Wien

Kurzvorträge zu Garteln, Stadtbäumen und Biodiversität, Tauschbörse und Fotopräsentation sowie Buffet und Getränke.

9. Oktober 2026, 16–18 Uhr | 7., 8., 9., 16., 17. und 18. Bezirk

Gemeinschaftsgarten Josef-Strauss-Park, 1070 Wien

Outdoor-Fest mit Heurigenbuffet, Garteltipps zum Einwintern, Beratung für mehr Artenvielfalt und Innenhofführung.

9. Oktober 2026, 16–19 Uhr | 3., 4., 5., 10. und 11. Bezirk

GB*Stadtteilbüro, Quellenstraße 149, 1100 Wien

Pflanzen einsetzen, Input zu Biodiversität, Fotopräsentation, Baumscheiben-Quiz sowie Samen- und Pflanzentauschbörse – inklusive Buffet und Baumscheibentorte.

20. Oktober 2026, 17–19 Uhr | 22. Bezirk

GB*Stadtteilbüro, Attemsgasse 28/3/1C, 1220 Wien

Vortrag und Präsentation, Austausch und Vernetzung sowie Garteljause.

Alle weiteren Infos zu den Festen und den Baumscheiben findet man hier