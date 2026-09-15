42-Jähriger rast mit 132 km/h durch 50er-Zone!

Mit Vollgas durch den Süden der Stadt! Ein 42-jähriger Autofahrer raste auf der Laxenburger Straße mit unglaublichen 132 km/h dahin. Erlaubt wären gerade einmal 50.
Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing waren im Rahmen eines Verkehrsschwerpunktes unterwegs, als ihnen der Pkw auffiel. Das Messgerät zeigte schließlich 132 km/h an.
Nach Abzug der Messtoleranz blieb immer noch eine Überschreitung von 78 km/h.
Führerschein und Auto weg
Für den Lenker war die rasante Fahrt damit abrupt beendet. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Damit nicht genug: Auch der Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt.
Aus einer vermeintlich schnellen Fahrt wurde damit ein ziemlich teurer Stopp.
82 km/h über Limit
50 km/h erlaubt, 132 km/h gefahren: Der Lenker war damit rechnerisch 82 km/h über dem erlaubten Limit unterwegs. Selbst nach Abzug der Messtoleranz blieben noch 78 km/h zu viel. Solche “Wahnsinnsfälle” tauchen zum Glück selten auf.
Die Polizei betont, dass Verkehrskontrollen und das konsequente Ahnden von Geschwindigkeitsverstößen ein wichtiger Bestandteil der Unfallprävention sind. Sie werden fortgesetzt.