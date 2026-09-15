Chronik

Führerschein & Auto weg

42-Jähriger rast mit 132 km/h durch 50er-Zone!

Lesezeit: 1 Min.
63
Von Hans Steiner
In Liesing war ein 42-Jähriger mit unglaublichen 132 km/h unterwegs (Bild: Istock).
Advertorial

Von der Redaktion empfohlen

Mit Vollgas durch den Süden der Stadt! Ein 42-jähriger Autofahrer raste auf der Laxenburger Straße mit unglaublichen 132 km/h dahin. Erlaubt wären gerade einmal 50.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing waren im Rahmen eines Verkehrsschwerpunktes unterwegs, als ihnen der Pkw auffiel. Das Messgerät zeigte schließlich 132 km/h an.

Nach Abzug der Messtoleranz blieb immer noch eine Überschreitung von 78 km/h.

Führerschein und Auto weg

Für den Lenker war die rasante Fahrt damit abrupt beendet. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Damit nicht genug: Auch der Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt.

Aus einer vermeintlich schnellen Fahrt wurde damit ein ziemlich teurer Stopp.

82 km/h über Limit

50 km/h erlaubt, 132 km/h gefahren: Der Lenker war damit rechnerisch 82 km/h über dem erlaubten Limit unterwegs. Selbst nach Abzug der Messtoleranz blieben noch 78 km/h zu viel. Solche “Wahnsinnsfälle” tauchen zum Glück selten auf.

Die Polizei betont, dass Verkehrskontrollen und das konsequente Ahnden von Geschwindigkeitsverstößen ein wichtiger Bestandteil der Unfallprävention sind. Sie werden fortgesetzt.

Vorheriger Artikel
Yasmin Levy sorgte im Konzerthaus für Gänsehaut
Nächster Artikel
Citybusse im Wandel: Neue Strecken zum Jubiläum
- Anzeige -
- Anzeige -

Neueste Beiträge

Meistgelesen