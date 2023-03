Bezirk Döbling war einst das Hollywood von Wien!

Mit einer liebevoll ­gestalteten Sonder-Ausstellung ­erinnerte das Bezirksmuseum Döbling bis zum 25. Februar an die Historie des „Sieveringer Filmateliers“. Der aufschlussreiche Rückblick trug den Titel „Film in Döbling – Das Filmatelier in Sievering“. Die Schau war am Samstagnachmittag und am Mittwoch vormittags bei freiem Eintritt geöffnet. Gegen Spenden der Besucher hatte das ehrenamtlich arbeitende Museumsteam freilich keinen Einwand.

Alte Zeiten

Was man zu sehen bekam, war eindrucksvoll und ist vielleicht älteren Lesern des WIENER BEZIRKSBLATTs in lebhafter Erinnerung. Der Bogen an ­Reminiszenzen an die Filmstadt Wien spannte sich von der „­Sascha-Filmfabrik“ bis zur „Wien-Film“ und der großen Produktionshalle sowie dem späteren Hallenbad auf der Hohen Warte. Heute befindet sich hier der Setagayapark.