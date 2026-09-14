Bildungsmesse informiert über den Schulstart

“Schule entdecken” heißt es am 29.9. im 6. Bezirk, wenn die neue Bildungsmesse die Familien vor der Schuleinschreibung informiert. Einfach vorbeikommen.

Am Dienstag, 29. September, findet von 15 bis 18 Uhr im Haus der Begegnung Mariahilf, Königsegggasse 10, erstmals die Veranstaltung „Schule entdecken in Mariahilf!“ statt. Bezirksvorsteherin Julia Lessacher lädt gemeinsam mit dem Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) Eltern schulpflichtiger Kinder ein, sich an einem Nachmittag über das Bildungsangebot im 6. Bezirk zu informieren.

Alles an einem Ort

Im Zentrum steht der direkte Kontakt zwischen Familien und Bildungseinrichtungen. Alle fünf Volksschulen, die drei Gymnasien sowie die zwei Mittelschulen Mariahilfs präsentieren sich gemeinsam im Haus der Begegnung und stehen für Fragen zur Verfügung.

Auch die Volkshochschule Mariahilf ist mit eigenem Programm vertreten und gibt Einblick in weitere Lernangebote. In der Fußgängerzone vor dem Haus der Begegnung liegt der Fokus auf dem Thema Lesen und Bücher. Kinder sind bei der Veranstaltung willkommen, für sie ist ein eigenes Programm vorgesehen.

Bezirkschefin Julia Lessacher und Bildungsexpertinnen vor der Corneliusgasse 6 (© Stadt Wien/Markus Wache).

Hilfe vor der Wahl

Die Veranstaltung reiht sich in die Reihe „Mariahilf macht mit!“ ein, die regelmäßig Begegnungs- und Austauschformate im Bezirk organisiert. Mit der neuen Bildungsmesse soll Familien die Orientierung vor der Schuleinschreibung erleichtert werden.

„Das erspart Familien einzelne Termine an verschie­denen Schulstandorten und ­erleichtert die Schulwahl rechtzeitig vor der Einschreibung“, betont Julia Lessacher.