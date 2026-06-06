Auch in diesem Jahr kommen Boccia-Begeisterte wieder auf ihre Kosten. Das Nachbarschaftsservice wohnpartner veranstaltet in insgesamt fünf Wiener Bezirken Vorrundenturniere, bevor am 6. September im Rahmen des „Tags des Wiener Wohnbaus“ zum großen 15. Boccia-Finalturnier eingeladen wird.

Für Meidling und die umliegenden Bezirke startet die Vorrunde am 25. Juni: Im August-Fürst-Hof (Meidlinger Hauptstraße 8-14, 1120 Wien) treten die Teams zwischen 16 und 18 Uhr gegeneinander an. Die zwei besten Mannschaften qualifizieren sich für das Finale. Interessierte können sich telefonisch oder per E-Mail anmelden:

01/24 503–12089

mitte@wohnpartner-wien.at

Für die nördlichen Bezirke startet die Vorrunde am 19. Juni: Im Dr.-Franz-Koch-Hof (Mitterhofergasse 2, 1210 Wien) treten die Teams zwischen 15 und 18 Uhr gegeneinander an. Die zwei besten Mannschaften qualifizieren sich für das Finale. Interessierte können sich telefonisch oder per E-Mail anmelden:

01/24 503–21080

nord@wohnpartner-wien.at

Die Teilnahme ist kostenlos, beim Finale warten attraktive Preise auf die Sieger. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.