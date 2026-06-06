Wien wird im Juni zum Schauplatz der 9. Nationalen Special Olympics Sommerspiele. Rund 1.800 Athleten und Athletinnen aus allen Bundesländern treten bei diesen Nationalen Sommerspielen an, zusätzlich werden internationale Delegationen erwartet. Als Partner bringt das HUMA ELEVEN die Faszination dieses besonderen Events schon vorab ins Center und lädt zu einem inklusiven Sportnachmittag ein.

Beim Tischtennis-Showevent am Freitag, 12. Juni von 13 bis 18 Uhr erleben Besucher hautnah spannende Matches, Fairness und echte Begeisterung für den Sport. Ein besonderes Highlight ist die Teilnahme von Special Olympics Botschafter Philipp Jelinek, der gemeinsam mit den Athleten für Motivation, Teamgeist und Zusammenhalt steht.

„Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, die Special Olympics zu unterstützen und Inklusion sichtbar sowie erlebbar zu machen. Mit dem Showturnier möchten wir nicht nur sportliche Unterhaltung bieten, sondern auch ein wichtiges gesellschaftliches Thema in den Fokus rücken“, so HUMA ELEVEN Center-Managerin Sabine Dreschkay.

Mehr Infos unter www.huma-eleven.at