Brandgefährlich: kein Rauchmelder im Kinderzimmer

Adventkränze, Christbäume und gelegentlich auch akkubetriebenes Spielzeug sorgen dafür, dass es in der Weihnachtszeit vermehrt zu Bränden kommt. Besonders oft bricht das Feuer dabei im Kinderzimmer aus. Brisant: Warnende Rauchmelder sind bei der Hälfte dieser Vorfälle nicht vorhanden!

Derzeit haben nur 52 Prozent der Bevölkerung in den Kinderzimmern Rauchmelder installiert, wie eine aktuelle Studie zeigt. Armin Kaltenegger, Leiter des Bereichs Eigentumsschutz im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) meint dazu: „Die freiwillige Nachrüstung der Wohnräume mit Rauchwarnmeldern, insbesondere aller Kinderzimmer, vor der brandgefährlichen Weihnachtszeit wäre ein großer Liebesbeweis an die eigene Familie, weil diese Geräte im Ernstfall Leben retten können“.

Brandhäufung rund um Weihnachten

Im Jahr 2022 hat es in Österreich rund 4.450 größere Brände in privaten Wohnungen und Wohnhäusern gegeben. „Wie viele diese Vorfälle aufgrund der erhöhten Gefahr rund um Weihnachten passiert sind, können wir zwar nicht mit absoluten Zahlen belegen. Aufgrund von regelmäßigen Analysen wissen wir aber, dass es in den Monaten November, Dezember und Jänner verstärkt zu Bränden kommt“, berichtet Kaltenegger.

So können Sie ihre Kinder schützen