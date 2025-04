Breitensee: Vorplatz der S45 großzügig umgebaut

Es ist soweit, die Umbauarbeiten zwischen S45-Bahnhof und Hütteldorfer Straße haben begonnen. Der Ludwig-Zatzka-Park wird mit zusätzlichen Bäumen, einem Wasserspiel und Sitzgelegenheiten erweitert.

Gut war die Stimmung beim Spartenstich – das Wetter zwar launig-frisch, aber das Thema heiß. Nach langen Diskussionen, einer Bürgerversammlung, Anrainer-Informationen und der Planungsphase wurde der Spaten gesetzt. Die Penzinger erwartet “eine Entsiegelung und Begrünung mit 33 neuen Bäumen, Gräser- und Staudenbeeten, einem Becken mit Trinkbrunnen und Wasserdüsen sowie vielfältige Sitz- und Sportmöglichkeiten”, wie Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner und Stadtrat Jürgen Czernohorszky betonen.

Fertigstellung im Herbst

Bis Herbst dauern die Bauarbeiten an, die schon aus der Ferne zu sehen sind. So ist die Bim-Insel auf der Hütteldorfer Straße gesperrt, in weiterer Form wird eine Haltestelle stadteinwärts verlegt. Auch die Insel selbst wird geschliffen, um mehr Platz auf der Straße zu schaffen. Die Schleife mit den Bimgleisen bleibt bestehen – es wird rundherum begrünt und verschönert, damit Vorplatz und Ludwig-Zatzka-Park “zusammenwachsen”.

Ein wenig Geduld

“Wir freuen uns über die Verbesserung für die Penzingerinnen und Penzinger, sehen in dem Umbau einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Ein bisschen Geduld ist aber notwendig, bis die Bauarbeiten fertig sind”, betont Michaela Schüchner.